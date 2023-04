Nouvel ouvrage – Rire est aussi bon pour la santé d’un pasteur Retraité de l’Église réformée vaudoise, Etienne Rochat-Amaudruz publie ces jours le livre «Pasteur, pour rire». Sébastien Galliker

Installé à Combremont-le-Grand, région dans laquelle il officie encore parfois lors de remplacements, le pasteur Etienne Rochat-Amaudruz vient de publier «Pasteur, pour rire». PATRICK MARTIN/24HEURES

«On vit dans un monde bien trop sérieux. C’est le cas dans l’Église, mais je ne suis pas sûr qu’en entreprise, tout le monde rigole tous les jours. Pourtant, rire fait du bien et l’humour est une qualité souvent appréciée chez une personne.» De l’humour, le pasteur Etienne Rochat-Amaudruz en distille ces jours quelque 250 pages par le biais du livre «Pasteur, pour rire», qu’il vient d’éditer. Le septuagénaire dédicacera cette fin de semaine, dans sa vallée de Joux natale samedi, puis là où il vit, à Combremont, dimanche, après un culte sur le thème de l’humour. Une dose de rire comme remède à l’austérité protestante, assure-t-il.

«Ma belle-mère achetait de grandes tranches de jambon, qui étaient servies pliées en deux lors du repas du dimanche soir. Cela ressemblait à un petit livre.» Etienne Rochat-Amaudruz, pasteur

Né dans une famille darbyste, Etienne Rochat-Amaudruz s’est fait fort de tenter de dérider les zygomatiques de ses paroissiens lors de ses prêches durant un parcours ministériel qui l’a mené de la paroisse de Chêne-Pâquier à celle de Granges en passant par Prilly et Cheseaux-Romanel. À la clé, le Combier a rédigé de nombreux sketchs pour la revue de la paroisse de Prilly, a participé au spectacle «Les fourberies de Calvin» en 2009 dans le cadre du 500e anniversaire de sa naissance ou est monté sur la scène de l’Espace culturel des Terreaux en 2016.

Revues et spectacles

Son nouvel opus réunit ses divers textes d’humour racontés lors de ces revues paroissiales, spectacles, conférences, cérémonies officielles et cultes. «Famille et amis me disaient depuis longtemps d’écrire mes souvenirs», reprend l’homme de foi. Réunissant son enfance, sa jeunesse et ses débuts comme ministre, «Pour finir pasteur» est paru en 2022. «Si tout va bien, un troisième opus est en vue sur mes histoires de ministère», prévoit déjà le religieux.

«Le rire, c’est la gratuité, l’allègement, la beauté. Bref, tout ce qui égaye ce monde. Ce doit être pareil pour l’Église.» Etienne Rochat-Amaudruz

Mais pour l’instant, l’humour est de mise, Etienne Rochat-Amaudruz puisant ses textes dans la vie de tous les jours. Comme le goret défunt, dont le pasteur imagine le testament. «Ma belle-mère achetait de grandes tranches de jambon, qui étaient servies pliées en deux lors du repas du dimanche soir. Cela ressemblait à un petit livre. À cette époque, les abattoirs de Malley fermaient. Le tout m’a donné l’idée.»

Durant une bonne partie de l’ouvrage, les lecteurs découvriront aussi la version du pasteur concernant les fourberies de Calvin, qui revient sur terre pour les festivités du demi-millénaire de sa naissance. Et constate les dégâts. De quoi tirer des parallèles entre le rire et la religion: «Le rire, c’est la gratuité, l’allègement, la beauté. Bref, tout ce qui égaye ce monde. Ce doit être pareil pour l’Église», conclut l’auteur.

