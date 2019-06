Rire, musique et découvertes dès cet automne à Renens

La Ville de Renens dévoile sa première Saison culturelle. Un programme riche dont les têtes d’affiches sont Barbara Hendricks, Susheela Raman, Verino, Fabien Olicard ou encore Thomas Wiesel et qui peut se savourer en famille, notamment avec l’opéra jeune public de la Cie du Rossignol Un Opéra dans le Potager.

La politique tarifaire est attractive grâce notamment à trois formules d’abonnements: le Complet, le Spectaculaire (six rendez-vous – musique du monde, humour et mentalisme) et le Classique (quatre concerts). Abonnements en vente jusqu’au 30 septembre, billetterie dès le 5 juillet 2019. Plus d'informations ici.

World music, d’ici et d’ailleurs

Susheela Raman. Image: Andrew Catlin/Eurostandard-Clément Rouzaud.

La britannique d’origine tamoule Susheela Raman réussit la synthèse entre le jazz, le blues, la pop et les musiques populaires de ses racines. Son chant invite à des méditations sur le changement, la transformation et la mortalité des êtres vivants. Ses textes reflètent les incertitudes de la mémoire, du désir et de l’éphémère. En première partie de ce concert hypnotique et quasi-surnaturel, la chanteuse et multi-instrumentiste valaisanne Aurélie Emery met en musique des poèmes de l’écrivaine Corinna Bille.

Rire et découvrir

Fabien Olicard. Image: Laura Gilli/Eurostandard-Clément Rouzaud.

La mixité sociale, le culte de Brel ou le plaisir féminin à travers le monde sont autant de thèmes qu’aborde Antonia de Rendinger, héritière de Sylvie Joly, Zouc ou Albert Dupontel. Verino manie quant à lui habilement tous ses sujets, des plus légers aux plus sérieux. Irrésistible, il a autant d’esprit que d’élégance. Il partagera l’affiche avec le jeune vaudois Yoann Provenzano, véritable porte-parole de sa génération. Génération emmenée par un Thomas Wiesel rassembleur dans un gala d’humour où l’on trouvera les meilleurs humoristes romands sur un seul plateau ! Celui que partageront Sandrine Viglino, Timothé Poissonnet et Bruno Coppens dans un spectacle où l’on verra que trois pays sont en fait trois univers. Les Trompettes de Lyon revisitent pour leur part le répertoire classique avec facétie, grâce à la mise-en-scène d’un maître de l’absurde. Mémoire, langage non-verbal et synchronicité sont quelques-uns des éléments de l’approche moderne du mentalisme que pratique Fabien Olicard.

Classique

Barbara Hendricks. Image: Mattias Edwall/Eurostandard-Clément Rouzaud.

Luc Bagdhassarian dirigera plus de 180 choristes, 4 solistes et l’Orchestre des Variations Symphonique dans les trois premières cantates de l’Oratorio de Noël de Bach. Le Quatuor Byron propose une soirée festive où Haydn et Beethoven côtoieront Stevie Wonder et Amy Winehouse! Pour les plus jeunes, le talentueux Robert Clerc a créé Un Opéra dans le Potager, un opéra de tréteaux où l’orchestre de chambre – la Cie du Rossignol – est le principal protagoniste.

Avec les années, la voix savoureuse de la cantatrice Barbara Hendricks mûrit et s’enrichit de couleurs somptueuses, de rondeur et de chaleur. En avril 2020, elle interprètera The Road to Freedom, des chansons de blues et de gospel qui ont soutenu dans leur lutte les activistes pour les droits civiques aux Etats-Unis dans les années 50 et 60, menés par Martin Luther King.

Salle de spectacles Renens, rue de Lausanne 37.

Le programme complet