Les sorties culturelles du week-end – Rire, solidarité, vendanges musicales ou géant du classique Théâtre, musique, danse mais aussi un festival de littérature animent la vie culturelle vaudoise, cette fin de semaine. Sélection.

Comédie et cancer au théâtre

«Jamais sans lui… mais tout sur mammaire», mise en scène signée Pascale Rocard. DR

Laurence et Robert vivent en symbiose. Ils partagent tout, vivent chaque moment de leur vie ensemble, même les rancards de Laurence. Leur relation en prend un coup lorsque Robert présente une grosseur suspecte. Robert, c’est le sein droit de Laurence. Thierry Pochet aborde le cancer du sein sous la forme de la comédie dans «Jamais sans lui…mais tout sur mammaire», au Bateau-Lune, dans une mise en scène signée Pascale Rocard.

Cheseaux-sur-Lausanne, Le Bateau-Lune: je 12 mai, ve 13 (20 h), sa 14 (19 h) et di 15 (17 h),

rens. 021 731 76 97 www.bateaulune.ch

Danse: «La nature du rire» La Marchepied Cie dévoile le fruit de ses recherches sous la forme d'un diptyque, à Sévelin 36, vendredi et samedi dans le cadre de la Fête de la danse. Les interprètes explorent «La nature du rire» dans une scénographique signée Corinne Rochet et Nicholas Pettit, puis se projettent dans une quête de changement dans «Forward, a New Start», pièce signée Edouard Hue. Lausanne, Sévelin 36, ve 13 mai (20 h), sa 14 (19 h), rens. 021 620 00 11 www.theatresevelin36.ch Loup y es-tu? Le loup est mort, vive le loup? Au Petit-Théâtre, Fanny Pelichet déroule une fable imaginée par Bettina Wegenast, autour de l'être et des apparences. L'histoire? Dans une verte prairie, les moutons apprennent la mort du loup. Ouf! Enfin non, car le poste est remis au concours. Un mouton tente sa chance: pourquoi pas, si l'habit fait le moine? Lausanne, Petit-Théâtre, sa 14 mai (14 h et 17 h), di 15 (11 h et 15 h). Dès 6 ans, rens. 021 323 62 13 www.lepetittheatre.ch Un marathon musical par Beatrice Berrut

La pianiste Beatrice Berrut. DR

Son travail de transcription de «La nuit transfigurée» de Schönberg et d’extraits de symphonies de Mahler a fait l’objet d’un récent disque-choc (La dolce volta). Beatrice Berrut défend sa vision au piano seul, un marathon insensé et enivrant, enrichi de pages originales de Mozart et de Liszt.

Lausanne, Salle Paderewski, ve 13 mai (20 h), rens.: monbillet.ch Infos: www.concertsdemontbenon.ch

Littérature et utopie

Littérature et utopie fusionnent au 5e Festival Bibliotopia, organisé à la Fondation Michalski. Centré sur le thème du soin, de soi ou d’autrui, de l’environnement, ce week-end de rencontres, lectures et débats rassemble à Montricher une quinzaine d’écrivains du monde, Philippe Grimbert, Jean-Christophe Rufin, son collègue René Prêtre, Clara Dupont-Monod et autres pourvoyeurs de paroles apaisantes. La soirée de samedi célèbrera les écrivains d’Ukraine confrontés à la guerre, notamment par les interventions en direct de New York d’Andreï Kourkov et depuis Kharkiv, Serhyi Jadan.

Montricher, Fondation Jan Michalski, ve 13 (dès 19 h), sa 14 et di 15 mai (dès 11 h), rens. 021 864 01 01 www.fondation-janmichalski.com

Peter Rösel, l’un des derniers géants

Peter Rösel, 77 ans, donnera dimanche à Vevey l’un des derniers concerts de sa carrière. Le pianiste est venu très souvent dans la région, notamment au Festival de la Cité et pour une intégrale Beethoven avec le Sine Nomine. C’est un des derniers géants de l’Allemagne de l’Est, formé à Moscou. Rien de mieux pour cet adieu que les trois dernières sonates de Haydn, de Beethoven et de Schubert.

Vevey, Salle del Castillo, di 15 mai (11 h), entrée libre collectewww.association-contrepoint.ch

Les Vendangeurs Masqués rempilent

Albert de Gruffy et ses acolytes seront en concert à Chexbres. DR

Pour les ronchons qui voyaient le verre à moitié vide lors de la récente Fête des Vignerons, il est au minimum une heureuse conséquence de la grande fiesta populaire: la formation in situ et autour d’un verre des Vendangeurs Masqués, emmenés par Albert de Gruffy. La troupe de musiciens a décidé de continuer son buzz en consolidant son répertoire, quelque part entre les Cowboys Fringants et Louise Attaque, mais en plus vaudois. Leur double concert à Chexbres sera l’occasion de débouchonner leur album «Continuons de danser». À la leur!

Chexbres, Caveau du Cœur d’Or, ve 13 et sa 14 (21 h), au chapeau www.coeurdor.ch

Coup de harpe à Lausanne

Mary Lattimore compte parmi les musiciennes qui ont su donner un élan neuf à des instruments très classiques. Par exemple la harpe, que la résidente de Los Angeles manie assez bien pour avoir accompagné de grands noms du rock et de la pop (Kurt Vile, Thurston Moore, Sharon Van Etten, Jarvis Cocker) et pour avoir composé plusieurs albums personnels entre folk et ambient. Elle jouera à Lausanne son 3e LP en date, «Silver Ladders», produit par le guitariste de Slowdive, Neil Halstead (Slowdive).

Lausanne, cinéma Bellevaux, sa 14 mai (portes 20 h) www.salopard.ch

Grand écart au Sinfonietta

Fin de saison ce jeudi avec le Sinfonietta de Lausanne dirigé par David Reiland qui fait le grand écart entre Haydn, Stravinski et «Blossoming II» de Toshio Hosokawa. Le chef est fier de présenter la pièce du Japonais en première suisse: «La musique de Hosokawa présente un motif qui grandit de manière organique. Le public participe à cette éclosion.» Une autre forme de puissance organique irrigue «L’oiseau de feu», «le plus séduisant des grands ballets de Stravinski», selon David Reiland.

Lausanne, salle de Grand-Vennes, je 11 mai (19 h) www.sinfonietta.ch

Ministrings solidaires

La solidarité envers l’Ukraine mobilise les artistes aussi. Dimanche 15 mai (17 h), sous l’impulsion de la fondation Sentinelles, qui lutte contre l’innocence meurtrie, ce sont les jeunes violonistes des Ministrings du Conservatoire de Lausanne qui réjouiront les oreilles et les cœurs du public des Terreaux, à Lausanne, lors d’un concert en faveur des enfants et femmes victimes de la guerre. Entrée libre, collecte à la fin.

Lausanne, Les Terreaux, di 15 mai (17 h) www.terreaux.org

