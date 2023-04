CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Ritualitos 24 heures vous offre 10 x 2 places pour Ritualitos le dimanche 7 mai à 17h30 suivi d’un apéro.

Ritualitos Carlos Trilleras Sanchez

En Colombie, dans les Caraïbes, la communauté indigène des Kogis, s’adresse à Pachamama, la Terre-Mère, avec reconnaissance, et prend soin de lui rendre l’offrande qu’elle lui a faite. Ce jeu d’échanges et de remerciements, c’est le Pagamento.

Ritualitos, c’est une petite musique qui sort de l’âme et de la mémoire, de petits rituels pour remercier Pachamama, pour chanter l’Amérique du Sud, la puissance des langues et des traditions indigènes, avec les voix de Maria de la Paz, d’Omar Porras et de William Fierro, les accords de Christophe Fossemalle et les contorsions poétiques d’Élodie Chan. Y appert, dans la fragrance de la terre, l'œil du jaguar comme le vol du colibri.

Mise en scène: Omar Porras

Textes et musiques: Christophe Fossemalle et Omar Porras

Avec: Maria de la Paz, Elodie Chan, William Fierro, Christophe Fossemalle et Omar Porras

