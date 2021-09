C’est vous qui le dites 16 septembre - Rives du lac, le loup, écologie, dérapage scolaire

Rives du lac

La protection du lac et de sa faune

À propos de l’article intitulé «Rives publiques reprend l’offensive sur Vaud et Genève» («24 heures» du 9 septembre 2021).

Dans cet article, il était encore question de l’accès inconditionnel aux rives du lac, comme si le droit de piétiner et de bétonner allait de soi.

Honnêtement, je ne suis pas certain que les initiants du projet se soient jamais promenés le long du lac. Ils y verraient déchets, nuisances sonores et déprédations. Ma conviction est qu’il s’agit d’une lutte de classes périmée dont la nature n’a pas à faire les frais. Car je doute sincèrement que le but recherché soit la protection du lac et de sa faune. Et si ces mêmes personnes observaient du lac certaines propriétés, elles y verraient une nature ou des espaces propres en tous les cas mieux protégés que s’ils bordaient des sentiers bétonnés ou des places pour pique-nique jonchées de détritus.