Commentaire – initiative 99% - Robin des Bois a raté sa cible

Essayé, pas pu. Si les Jeunes socialistes avaient pu prouver que leur initiative s’attaquait bel et bien aux ultrariches, et rien qu’à eux, peut-être auraient-ils eu une chance de l’emporter. Mais il leur a été impossible de démontrer que les patrons de PME et les propriétaires immobiliers ne pourraient pas être visés par les hausses d’impôts promises.

Du moment que le seuil de 100’000 francs de gains en capitaux a été articulé, le doute était permis. Car 100’000 francs, ce ne sont pas forcément de généreux intérêts ou dividendes obtenus «sans rien faire» par des nantis. Un tel montant peut aussi correspondre au cumul de revenus locatifs, au produit d’une vente d’actions ou d’une cession d’entreprise. Autrement dit, le fruit d’un travail, d’un investissement judicieux, d’une prise de risque.

Certes, en cas d’acceptation surprise, le parlement à majorité bourgeoise aurait sans doute tricoté une loi d’application restrictive, qui aurait épargné certains secteurs. Mais dans l’esprit des bénéficiaires théoriques de cette surtaxe, simples citoyens contribuables, le malaise était plus profond. L’initiative dite «99%» diabolisait l’épargne et la fortune, comme si le fait de gagner de l’argent avec ses placements était à coup sûr synonyme d’injustice et de privilèges éhontés. Dans ces conditions, elle ne pouvait guère séduire au-delà de la gauche pure et dure.

«Les entreprises de ce pays, créatrices d’emplois et de prospérité, ont besoin de capitaux pour innover, s’adapter au marché, former la relève et avancer.»

La majorité des Suisses sait fort bien que la réalité est loin d’être si caricaturale. Que les entreprises de ce pays, créatrices d’emplois et de prospérité, ont besoin de capitaux pour innover, s’adapter au marché, former la relève et avancer. Imposer plus lourdement les richesses n’aurait pu qu’affaiblir un tissu économique à peine remis de la crise sanitaire.

Celles et ceux qui peinent à payer leurs factures à la fin du mois – problème dont personne ne nie l’existence – ont avant tout besoin d’un emploi et de stabilité sociale. Pour leur venir en aide, les chantiers ne manquent pas. Robin des Bois va devoir resserrer sa cible.

Patrick Monay est chef de la rubrique Suisse depuis 2018. Il y a couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. @PatrickMonay

