Il y a pire, à la sortie d’un contre-la-montre, que de se faire débriefer par un certain Fabian Cancellara. C’est la chance qu’a Robin Froidevaux, le Morgien de l’équipe Tudor, depuis que l’ancien champion du monde de l’exercice a lancé son équipe de niveau continental. Le Vaudois est revenu sur ce chrono pas comme les autres, sous le cagnard de la banlieue de Zurich, où tous les favoris ou presque étaient forfaits, effrayés par une contamination au Covid qui leur aurait coûté leur participation au prochain Tour de France.

En deux semaines, vous avez pu engranger une sacrée expérience.

Je vois le travail qu'il reste à faire. En plus, je reviens de blessure (ndlr: une commotion cérébrale subie plus tôt cette saison) et ce n'est jamais facile. J'ai vécu en effet de belles expériences, mais je pense que l'écart avec les meilleurs n'est pas énorme. Il faut que j'arrive en top forme sur ces courses et puis que je me prépare bien. Là, c'était plus un challenge que d'arriver sur le Tour de Suisse pas forcément au top.