Hommage à un joueur du LS – Roby Hosp a rejoint d’autres Seigneurs de la nuit L’ancien attaquant du Lausanne-Sport, où il a joué durant treize saisons jusqu’en 1971, s’est éteint à l’âge de 81 ans. Sa frappe de mule était légendaire. Nicolas Jacquier

Robert Hosp avait reçu «24 heures» en 2016. VQH

Robert Hosp n’est plus. Avec le décès à l’âge de 81 ans de son légendaire attaquant, Lausanne-Sport a perdu l’un des derniers Seigneurs de la nuit (surnommés ainsi parce qu’ils ne perdaient jamais le soir). Il a rejoint les Richard Dürr, André Grobéty, Heinz Schneiter, Norbert Eschmann, Ely Tacchella et Fritz Künzli, tous partis avant lui, pour composer l’équipe d’un paradis forcément bleu et blanc.

Formé à Concordia Bâle, sa ville natale où il est né le 13 décembre 1939, Hosp a fait l’essentiel de sa carrière à la Pontaise, où il a évolué de 1959 à 1971 avant de terminer sa carrière aux Trois-Chêne, sous le maillot du CS Chênois, qu’il a contribué à faire monter en LNA.