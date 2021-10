Football – Roby Hosp, légende du LS, s’en est allée Le Lausanne-Sport a annoncé le décès de l’un de ses «Seigneurs de la nuit», qui aura porté le maillot du club vaudois de 1959 à 1971 et inscrit un total de 150 buts. Sport-Center

Roby Hosp, à gauche, a inscrit un total de 150 buts pour le LS. Lausanne-Sport

Légende du Lausanne-Sport, Roby Hosp (81 ans) est décédé le 5 octobre dernier, selon un communiqué du club vaudois. Membre de l’équipe des «Seigneurs de la nuit», il aura porté le maillot du LS de 1959 à 1971.

Roby Hosp était arrivé au FC Lausanne-Sport en provenance de Concordia Bâle à l’âge de 19 ans. Il avait su charmer le public lausannois avec 141 goals en douze ans de championnat et 150 buts toute compétition confondue. Cela en fait l’attaquant le plus prolifique de l’histoire du LS. Champion de Suisse en 1965, il compte également deux Coupes de Suisse à son palmarès (1962 et 1964).

L’ancien attaquant du club vaudois a été sélectionné 16 fois en équipe nationale, avec laquelle il a inscrit deux réussites. Hosp a notamment participé à la Coupe du monde 1966 en Angleterre.

«Roby Hosp était un grand, sa gentillesse et son humilité manqueront à toute la famille du FC Lausanne-Sport, écrit le LS dans son communiqué. Le club tient ici à présenter à l’ensemble de sa famille et de ses proches ses plus sincères condoléances.» Dimanche, à l’occasion du match du club vaudois face à GC, une minute de silence sera observée et les joueurs évolueront avec un brassard noir.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.