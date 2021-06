Télévision française – Rochebin sera la star politique des week-ends de LCI Dans une interview, l’ex-figure de la RTS annonce qu’il quittera à la rentrée sa tranche horaire pour se consacrer à la présidentielle française. Julien Culet

Arrivé en août 2020 sur LCI, Darius Rochebin s’est absenté de l’antenne entre novembre et avril en attendant les conclusions d’une enquête indépendante sur l’affaire de harcèlement qui le visait. AFP

Mis sur la touche pendant six mois à cause d’une affaire de harcèlement puis mis hors de cause par une enquête, Darius Rochebin se voit finalement renforcé sur LCI. C’est ainsi que l’ancien journaliste vedette de la RTS le présente dans une interview donnée ce jour au «Journal du dimanche» (JDD). À la rentrée, il quittera le «20H» qu’il présente depuis son retour à l’antenne fin avril, mais il se consacrera à l’élection présidentielle française de l’an prochain.

«L’enquête a confirmé tout ce que je disais depuis le début. Pour moi, cet épisode est refermé. Et je suis très content de pouvoir retravailler pleinement.» Darius Rochebin, journaliste à LCI