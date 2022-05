Sorties disques – Rock et peintures de guerre, jazz et Orient, country et modernité Les albums de la semaine à tenter sur vos plateformes ou à mettre sur vos platines. Boris Senff

La chanteuse Emily Kokal du groupe américain Warpaint le 20 mai en concert à Berlin. Redferns

Les quatre filles de Warpaint n’ont jamais fait mystère de leur prétention musicale, se démarquant tôt de la cohorte des formations postrock de la Cité des Anges.

«Arty» comme il faut, produites par John Frusciante quand la chanteuse sortait avec le guitariste génial des Red Hot Chili Peppers, elles s’émancipent un peu plus à chaque album – au risque de s’éparpiller dans la stratosphère.

«Radiate Like This», leur quatrième disque en 12 ans, est un cas d’école de chansons peaufinées, lustrées, améliorées – le prochain visage des albums postconfinement trop longtemps élaborés? Ultra planant, impressionnant de maîtrise et de densité, le disque possède plus d’idées dans chaque chanson que Coldplay dans tout son répertoire. Mais à trop charger ses morceaux, on prend le risque que l’oreille n’en retienne que trop peu. FBA

Rangeons cet enregistrement sous l’appellation jazz pour sa faculté à accueillir les dialogues musicaux les plus divers et les plus libres.

Le clavier norvégien y reconduit en effet ses échanges entre musiciens du sud et du nord dans un mouvement inspiré par l’ère d’Al-Andalus. En 2009, il avait convié à ce carrefour fécond la chanteuse marocaine Amina Alaoui et le fantasque trompettiste américain Jon Hassell.

Pour cette nouvelle mouture, assez proche de celle de 2017, «Nahnou Houm», l’Algérienne Mona Boutchebak, qui interprète des vers de la princesse Ommeyades Wallada bint al-Mustakfi (1010-1091) et de contemporains du XIe siècle, est aussi bien secondée par le Turc Derya Turkan, à la lyre kemençe, que par le Norvégien Bjarte Eike au violon baroque. Une nouvelle réussite en forme de conversations attentives entre les cultures. BSE

Le rapport des Européens à la country américaine oscille entre détestation sans failles et fascination pour cette manifestation d’une ruralité ancestrale et remettant sans cesse au jour ses histoires d’amour, de meurtres et d’interrogations aussi douloureuses que les lendemains de mauvais bourbon.

Il faut donc choisir son camp et les artistes qui sont parvenus à traverser l’Atlantique ne sont en tout cas pas légion: Hank Williams, Johnny Cash, Dolly Parton. Il est trop tôt pour savoir si Molly Tuttle va les rejoindre mais la Californienne ne manque pas d’arguments, pour autant que l’on ne soit pas allergique au déroulé sautillant des cordes et à la voix claire et pressée d’une chanteuse qui ne s’embarrasse pas de Dieu pour évoquer des thèmes aussi contemporains que la culture de cannabis ou la gentrification de San Francisco. BSE

