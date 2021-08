Deux festivals voisins – Rock The Lakes débarque sur le terrain de jeu de Rock Oz’ Cudrefin vibrera à la musique de son premier festival les 13 et 14 août, soit les deux mêmes soirs que la manifestation d’Avenches. Sébastien Galliker

Pour son édition 2021, Rock Oz’ abandonne les arènes d’Avenches (en photo) et proposera des concerts uniquement là où le festival dresse habituellement sa scène du Casino. KEYSTONE

Siroter une bière et jouer une partie de minigolf, tout en assistant à un concert de rock’n’roll. C’est le concept du festival Rock The Lakes, organisé les 13 et 14 août prochains par le minigolf de Cudrefin. À la clé, pas de concerts en live, mais des rediffusions de shows originaux des groupes Mötley Crüe, Scorpions, Queen, AC/DC ou encore Rammstein. «On va monter un écran dans le verger voisin du minigolf et y ajouter des food trucks, tout en limitant les entrées à 500 personnes, staff compris, permettant ainsi d’éviter les masques ou contrôles Covid», sourit Tommy Siggen, patron des lieux.