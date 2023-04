Lac de Neuchâtel – Rock the Lakes revisite la croisière metal sur le lac Le festival de Vallamand affrétera un bateau pour les groupes et un pour le public, samedi 27 mai prochain. Sébastien Galliker

Les groupes se produiront sur une scène de 35 m 2 , sur le pont supérieur du MS «Le Cygne» de la LNM. DR

Une expérience légendaire pour celles et ceux qui rêvaient d’une croisière «one night metal» en Suisse. Festival metal dont la seconde édition se tiendra du 19 au 21 août à Vallamand, Rock The Lakes proposera une croisière metal, samedi 27 mai, à bord de deux bateaux de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM). Le rendez-vous ne sera pas sans rappeler la célèbre croisière des Caraïbes 70’000 Tons of Metal, qui accueille chaque année des dizaines de groupes de metal et des milliers d’amateurs de musiques extrêmes.

«La LNM souhaite moderniser son image avec de nouveaux événements et nous y trouvons aussi notre compte, puisque cela fait office d’échauffement de notre festival.» Daniel Botteron, organisateur de Rock The Lakes

«La LNM souhaite moderniser son image avec de nouveaux événements et nous y trouvons aussi notre compte, puisque cela fait office d’échauffement de notre festival», se réjouit Daniel Botteron, organisateur de Rock The Lakes. La jauge sera toutefois différente des Caraïbes, puisque les bateaux Le Cygne et La Béroche, appareillés dès 18 h du port de Neuchâtel, embarqueront trois groupes et 250 spectateurs. Lancées jeudi, les ventes démarrent bien, assure l’organisateur, qui a développé le concept en deux mois.

Concerts à l’ancre

Plus ancien bateau à moteur des Trois-Lacs, Le Cygne (1939) abritera une scène de 32 m2 pour les groupes. «Mystic Prophecy (Allemagne) sera la tête d’affiche et présentera son nouvel album «Hellriot». Le groupe Infinitas et sa chanteuse nous emmèneront dans un monde d’histoires fantastiques. MXD avec Patrick «Duja» Dujany et ses comparses chaufferont le public à blanc», communique l’organisation.

Avec salon, bar, catering et deux ponts extérieurs, La Béroche (1981) pourra accueillir 250 personnes. Sur les plans d’eau des cantons de Neuchâtel et Fribourg – la législation n’étant pas la même que dans le canton de Vaud –, les deux navires seront positionnés parallèlement l’un à l’autre. Et les trois concerts auront lieu à l’ancre. Ceux-ci seront huit fois plus nombreux en août, quand Rock The Lakes vivra sa seconde édition au bord du lac de Morat, à Vallamand.

