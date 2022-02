Nouveau festival de metal – Rock The Lakes veut faire sa place dans l’été broyard La première édition de l’open air se tiendra en août au bord du lac de Morat, avec la volonté de durer. Sans craindre la concurrence des autres festivals de la région. Sébastien Galliker

Avec vue sur les Alpes, cette image de synthèse montre que la scène de Rock The Lakes se dressera sur un terrain à proximité du port de Vallamand, du 19 au 21 août. Image de synthèse

Secouer les bords du lac de Morat. Telle est l’ambition du nouveau festival de metal Rock The Lakes, qui a levé le voile sur sa programmation il y a quelques jours. Sur un terrain à proximité du port de Vallamand, proposant une pente douce pour une vue splendide sur la grande scène et le lac de Morat, le rendez-vous affichera notamment Clawfinger (Suède), Eisbrecher (Allemagne) et Beast In Black (Finlande), du 19 au 21 août. Après une première édition à Cudrefin qui se résumait à une diffusion de concerts live sur un écran, la manifestation entend donc franchir un cap cet été.

«Notre offre est vraiment typée metal. Je le vois plutôt comme un bon complément régional.» Daniel Botteron, organisateur de Rock The Lakes

Mais avec l’Estivale d’Estavayer toujours fin juillet ou début août, le Rock Oz’Arènes d’Avenches vers le 15 août et le petit open air de la plage de Salavaux fin août, le calendrier musical broyard est déjà bien chargé à cette période. Cela sans compter les fêtes de jeunesse et autres girons. Pas de quoi inquiéter Daniel Botteron, l’entrepreneur qui lance Rock The Lakes: «Notre offre est vraiment typée metal. Ce n’est pas le même genre de programmation que l’Estivale ou Rock Oz. Je le vois plutôt comme un bon complément régional.»

Petit et gratuit à Salavaux

Membre de l’association qui organise le plus ancien open air régional à quelques pas de là, sur la plage de sable de Salavaux, Sascha Young se réjouit en tout cas de cette nouvelle offre. «Ils nous ont contactés avant d’annoncer leur organisation, mais on ne le voit surtout pas comme une concurrence. Notre ambition est de rester petit et gratuit, ce qui fait notre succès depuis 1991», sourit le responsable, qui se réjouit de faire quelques centaines de mètres vers Vallamand, le week-end avant son propre festival.

«Notre ambition est de rester petit et gratuit, ce qui fait notre succès depuis 1991.» Sascha Young, organisateur de l’open air de Salavaux Plage

À Salavaux, l’idée est de marquer la fin de l’été en musique sur la plage. La scène sert de tremplin à des groupes qui se produisent quasi sans cachet. Et si le rendez-vous dépasse les 800 visiteurs, cela complique l’organisation sur un espace limité. Rien de cela à Vallamand, où 10’000 m² sont prévus pour le public, autant pour le camping et encore davantage pour les parkings ou les coulisses. Une scène de 350 m² avec les plateaux pour les différents groupes sera montée dans un décor de carte postale avec vue sur les Alpes.

Le site pourra accueillir jusqu’à 3000 spectateurs par soir – il en faudra 1500 pour équilibrer les comptes – et le billet d’entrée se vend à 68 fr. «À part le Greenfield, les événements metal sont plutôt rares en Suisse et les abonnements se vendent bien. Le site est bien centré, la date juste à la fin des vacances est idéale, et des contacts dans ce milieu spécifique vont venir de partout», assure Daniel Botteron. Aux côtés de Tommy Sigel, patron du minigolf de Cudrefin, il a déjà réuni un staff de 25 personnes. Créée avec le concours d’une agence zurichoise, son affiche comprend encore les Allemands de Feuerschwanz, les Français de No One Is Innocent ou les Suisses de Coroner et Silver Dust parmi 28 artistes.

Programmation différente

Le festival, qui entend se pérenniser, joue donc plutôt sur le terrain du Rock Oz’Arènes ou de l’Estivale et leurs 8000 spectateurs par soirée. Le tout dans un calendrier romand déjà dense. C’est pourquoi Rock The Lakes a fait attention à ne pas tomber le même week-end que le festival avenchois, comme l’an passé. Dans les arènes, on disait alors qu’il y a chaque année d’autres manifestations en même temps, à l’instar du Tirage de Payerne. «On aura un peu de rock metal à l’affiche mais, pour le reste, notre programmation n’est pas la même», note de son côté Nicolas Bally, directeur du rendez-vous d’Estavayer.

«Nous n’avons pas grand-chose sur la commune, notamment pour les touristes en été.» Michel Verdon, syndic de Vully-les-Lacs

Quant à la Commune de Vully-les-Lacs, elle se réjouit de voir arriver ce rendez-vous. «Nous n’avons pas grand-chose sur la commune, notamment pour les touristes en été», observe le syndic, Michel Verdon.

