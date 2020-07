Intervention policière – Rodéo routier déclenché par un mineur à Yverdon La police a dû prendre en chasse un Irano-Portugais de 15 ans domicilié en Valais. Après avoir traversé toute la ville, il a été intercepté sur l’autoroute A1, direction Payerne. Frédéric Ravussin

Le fuyard a traversé en voiture la rue du Lac – piétonne – pour déboucher sur la place Pestalozzi. ANTOINE HURLIMANN

«C’est un miracle qu’il n’y ait eu aucun blessé.» Témoin d’une scène hallucinante de course-poursuite – feux bleus et sirènes hurlantes – à travers la place Pestalozzi lundi soir, cet Yverdonnois n’en croit pas ses yeux. Et la réalité est sans doute encore plus folle que ce qu’il pouvait imaginer.

Car ce rodéo routier est bien le fait d’un jeune homme de 15 ans, Irano-Portugais domicilié dans le Bas-Valais! Avisées, vers 21h15, par leurs confrères valaisans que l’adolescent avait la ferme intention de se rendre à Yverdon au volant d’une Porsche «empruntée» à un proche, ce sont d’abord les forces de l’ordre nord-vaudoises qui ont tenté d’intercepter le chauffard. Refusant d’obtempérer, en provenance du quartier des Moulins, il a d’abord percuté volontairement en marche arrière une automobile qui circulait dans son sens de marche avant de s’engager dans la rue du Lac – piétonne – percutant au passage chaises et tables d’établissements publics heureusement vides. «Plusieurs personnes ont cependant dû s’écarter pour ne pas se faire heurter. Heureusement qu’on n’était pas vendredi ou samedi soir», souligne Pascal Fontaine, porte-parole de la police cantonale.

Nombreuses infractions

Après avoir traversé la place Pestalozzi, l’écolier a pris à vive allure la direction de l’autoroute A1, franchissant les lignes de sécurité, circulant à contresens dans plusieurs giratoires et «grillant» le feu rouge du carrefour de Pomy. En montant sur l’A1 en direction de Payerne, le chauffard pensait semer ses poursuivants en dépassant largement la vitesse autorisée, malgré deux pneus avant crevés par ses manœuvres folles.

Peu après le tunnel de Pomy, une patrouille de gendarmerie arrivée en renfort est parvenue à dépasser le fuyard et s’est placée devant lui pour le faire ralentir. Le mineur a essayé à plusieurs reprises de redépasser la voiture de police pour finalement la percuter, à faible allure, avant de s’immobiliser dans le tunnel d’Arrissoules.

Il a été mis à disposition de la présidente du Tribunal des mineurs de permanence.