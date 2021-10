Transports publics bâlois - Roger Federer a désormais un tram à son nom

Roger Federer a désormais un tram à son nom à Bâle. Le «Federer-Express» a été inauguré vendredi en présence du champion de tennis et du président du gouvernement de Bâle-Ville.

«Ce projet me tenait à cœur. C’est un grand honneur pour moi», a déclaré Roger Federer lors de la cérémonie d’inauguration. Il était grand temps que Roger Federer reçoive un «mémorial roulant», a pour sa part indiqué Beat Jans, président du gouvernement bâlois. «Il est l’un des nôtres et a toujours porté le nom de Bâle dans le monde de manière positive. Je ne peux pas imaginer un meilleur ambassadeur».

«Nous sommes ravis d’accueillir ce tram très spécial dans notre flotte. Roger Federer appartient à Bâle, tout comme nos trams et nos bus», a déclaré Bruno Sterenberger, directeur des transports publics de Bâle-Ville (BVB). Le tram a été conçu en étroite collaboration avec le champion de tennis et le service des relations extérieures du département présidentiel du canton de Bâle-Ville.

Le «Federer-Express» a effectué un voyage inaugural dans le centre-ville de Bâle avant de circuler dès vendredi soir sur l’ensemble des lignes des BVB. Lors de son premier trajet, le tram s’est notamment arrêté au stade Saint-Jacques où l’équipe du FC Bâle a accueilli Roger Federer.

Le tram, de type Flexity, est de couleur bleue et porte le numéro 5040. À l’intérieur, les passagers peuvent lire «des faits passionnants» sur Roger Federer et ses exploits sportifs. Sur l’extérieur, on peut voir des images des victoires du champion en Grand Chelem.