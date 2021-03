Tennis – Roger Federer a réussi son retour Après 405 jours d’absence et deux opérations au genou, le Bâlois a retrouvé le circuit mondial. À Doha, il a lutté pour battre le Britannique Dan Evans (ATP 28) en trois sets (7-6 3-6 7-5).

«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé», disait le poète Alphonse de Lamartine. Un vers qui ne s’applique (enfin) plus à Roger Federer et au tennis. Le Bâlois a signé son grand retour mercredi soir à Doha après plus de 400 jours d’absence et deux opérations au genou.

Pour ce deuxième tour au Qatar, «RF» a dû se battre pendant près de deux heures et demie pour écarter Dan Evans (7-6 6-3 7-5). Le Britannique avait été invité par le Suisse pour deux semaines d’entraînement en commun avant le tournoi ATP 250.

Roger Federer a fait la différence sur la fin en volant le service de son adversaire sur le dernier jeu du match. Il a conclu l’affaire sur sa deuxième balle de match et un revers long de ligne. Le soulagement et l’émotion pouvaient se lire sur son visage au moment de lever les bras au ciel.

«J’étais fatigué»

«Cela fait du bien d’être de retour, a-t-il avoué devant une audience parsemée (distanciations sociales obligent). J’aurais été heureux même si j’avais perdu. C’était amusant que le match dure comme ça. Sur la fin, j’étais fatigué et Dan avait plus d’énergie que moi. Pour mon genou, l’important sera surtout de voir comment je me sentirai demain et les prochains mois. C’est incroyable de revenir comme cela à mon âge.»

En quart de finale, le Rhénan – qui chaussait pour la première fois en compétition des chaussures de la marque suisse «On» – retrouvera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 42). Roger Federer avait remporté leur seul duel jusque-là, lors du premier tour de l’Open d’Australie 2016 (6-2 6-1 6-2).

