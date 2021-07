Tennis – Roger Federer annonce son forfait pour les JO Le Bâlois ne s’envolera pas pour Tokyo, évoquant un contretemps avec son genou. Sport-Center

Roger Federer ne participera pas aux Jeux de Tokyo, cet été. AFP

Depuis maintenant quatre mois qu’il a effectué son retour à la compétition, Roger Federer sait qu’il ne retrouvera pas son meilleur niveau de sitôt (s’il le retrouve un jour). À bientôt 40 ans (il les fêtera le 8 août), le Bâlois avance à petits pas, à l’écoute de son corps vieillissant. Surtout de son genou droit, fragilisé par deux opérations l’an dernier. Celui-ci l’avait déjà poussé à achever prématurément son passage à Roland-Garros, le mois dernier, alors qu’il s’était qualifié pour les huitièmes de finale. Son parcours à Wimbledon, objectif majeur de sa saison, s’était soldé par une élimination en quarts de finale et un lot d’interrogations. Et ce ne sont pas les dernières nouvelles qui sont de nature à les lever.

Le «Maître», dont la participation aux Jeux olympiques était encore en suspens, a annoncé ce mardi qu’il ne s’envolerait pas pour Tokyo. «Durant la saison sur gazon, j’ai malheureusement connu un contretemps avec mon genou et je me me vois contraint de renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo, écrit-il sur Twitter. Je suis très déçu, car ce fut à chaque fois un honneur et un grand moment de ma carrière de représenter la Suisse.»

«RF» indique par ailleurs être déjà dans une phase de rééducation, «dans l’espoir de revenir sur le circuit plus tard cet été», précise-t-il. «Je souhaite à toute la délégation suisse bonne chance et je vous soutiendrai de loin. Comme toujours, Hopp Schwiz!»

Bien que tenu au courant de la situation par le Bâlois, le Chef de Mission de Swiss Olympic, Ralph Stöckli, a réagi avec tristesse à cette annonce. «Nous nous réjouissions énormément de ses apparitions et sa présence aurait apporté beaucoup de joie et de fierté à l’équipe suisse, indique-t-il. Malgré les regrets, nous avons la plus grande compréhension pour la décision de Roger. La santé passe avant tout, même pour des événements aussi importants que les Jeux olympiques.»

C’est la deuxième fois, après 2016, que Roger Federer déclare forfait pour les JO. À cause d’une blessure au genou gauche, il n’avait pu se rendre à Rio il y a cinq ans. Auparavant, il avait participé aux éditions 2000 (4e), 2004, 2008 (médaillé d’or en double avec Stan Wawrinka) et 2012 (médaillé d’argent en simple).

