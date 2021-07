Tokyo 2020 – Roger Federer aux JO de Tokyo, c’est officiel Ralph Stöckli, chef de mission de Swiss Olympic, a dévoilé la liste des 116 athlètes suisses qui participeront aux prochains Jeux olympiques. Sport-Center

Roger Federer participera à ses cinquièmes Jeux olympiques. AFP

Roger Federer s'apprête à participer à ses cinquièmes Jeux olympiques. La star du tennis a été sélectionnée pour Tokyo 2020 en compagnie de 115 autres athlètes suisses.

Les sélections sont ainsi terminées, et le Swiss Olympic Team pour Tokyo comprend donc 116 athlètes. «J'espère qu’avec le début de l'événement, la population japonaise se laissera emporter par l'esprit olympique et les grandes performances des athlètes du monde entier», a expliqué Ralph Stöckli, chef de mission de Swiss Olympic.

À Tokyo, Roger Federer participera aux Jeux olympiques pour la cinquième fois après 2000, 2004, 2008 et 2012! Si possible, le Bâlois tentera d’ajouter une médaille à sa collection olympique, composée de l'or du double 2008 (avec Stan Wawrinka) et de l'argent du simple 2012. Comme Federer, Viktorija Golubic est actuellement toujours en lice au tournoi de Wimbledon. Et tout comme Belinda Bencic, la Zurichoise a également été sélectionnée pour Tokyo 2020.



En équitation, les sauteurs d'obstacles se sont fixé comme objectif de remporter une médaille. Steve Guerdat, qui participera aussi à ses cinquièmes Jeux olympiques, Martin Fuchs, Beat Mändli et Bryan Balsiger formeront une solide équipe suisse. Il sera décidé sur place qui participe à l’épreuve individuelle et qui participe à la compétition par équipes. Désormais, seuls trois cavaliers par pays sont autorisés à concourir.

Objectif 7 médailles «au moins»

Ralph Stöckli a fixé à «7 au moins» le nombre de médailles espérées à Tokyo. «Nous aurions pu fixer un objectif plus élevé. Mais au vu des 15 mois difficiles que nous avons tous vécus et qui nous ont montré quelles sont les priorités, il est plus juste de dire que nous voulons avant tout dépasser les sept médailles de 2016 et des Jeux de Rio», a détaillé Stöckli.

Cliquez ici pour consulter la liste complète des 116 athlètes suisses qui participeront aux Jeux de Tokyo.





