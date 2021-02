Tennis – Roger Federer de retour en mars, Rafael Nadal touché au dos Le Bâlois a annoncé qu’il reprendrait la compétition à l’occasion du tournoi de Doha. Souffrant du dos, l’Espagnol renonce lui au premier match de l’ATP Cup, ce mardi.

Federer devrait bientôt faire son retour sur les courts. AFP

Après avoir été opéré deux fois du genou l’an dernier, Roger Federer annonce son retour! Absent de la compétition depuis sa demi-finale perdue face à Novak Djokovic en janvier 2020 à l’Open d’Australie, le Bâlois de 39 ans retrouvera les courts de tennis à l’occasion du tournoi ATP 250 de Doha, qui aura lieu du 8 au 13 mars. C’est en tout cas ce que Federer a annoncé à la SRF: «Je me suis pendant longtemps demandé quand et où revenir. Pour l'Open d’Australie, c’était encore trop tôt pour mon genou», a déclaré «RF».

Ses objectifs sont Wimbledon, les Jeux Olympiques et l’US Open. «Je veux encore fêter de gros titres», a souligné Federer. Il n’a plus disputé le tournoi qatari depuis 2012, où il a triomphé en 2005, 2006 et 2011.

Nadal touché au dos

Novak Djokovic, tenant du titre à l’Open d’Australie, a parfaitement démarré sa saison mardi en s’imposant face à Denis Shapovalov à Melbourne en ATP Cup, tournoi concurrent de la Coupe Davis créé l’an passé, au contraire de Rafael Nadal qui a déclaré forfait pour les débuts de l’Espagne en raison d’une raideur dans le dos.

Le No 1 mondial serbe, en quête d’une neuvième couronne à l’Open d’Australie qui débute lundi, est venu à bout de Shapovalov (ATP 12), en deux sets, 7-5, 7-5, à la Rod Laver Arena dans le match entre la Serbie et le Canada.

«Une belle reprise»

A moins d’une semaine du premier tournoi du Grand Chelem, «Djoko» n’a montré aucune gêne apparente vis à vis de l’ampoule à la main qui l’avait perturbé lors de l’exhibition à Adélaïde il y a quelques jours.

Trente minutes après a sa victoire en simple, Djkokovic est revenu sur le court pour disputer le double décisif avec Filip Frajinovic. Le duo serbe a battu Shapovalov et Milos Raonic 7-5, 7-6 (7/4) permettant à la Serbie, championne en titre, de remporter son match contre le Canada 2-1 dans le groupe A. «C’était une belle reprise de saison. Jouer contre Shapo est toujours un grand défi sur terrain dur», s’est satisfait Djokovic.

Thiem battu

La reprise a été beaucoup plus délicate pour le vainqueur de l’US Open Dominic Thiem. L’Autrichien, finaliste de l’Open d’Australie, il y a un an s’est incliné mardi 6-2, 6-4 face au No 10 mondial italien Matteo Berrettini qui n’a jamais permis à Thiem d’enclencher son jeu.

Grâce à leur victoire 6-1 6-4 lors du double, Berrettini et Fabio Fognini, opposés à Thiem et à Dennis Novak, ont donné la victoire aux Italiens.

«J’ai le dos raide»

Rafael Nadal a lui déclaré forfait pour son son entrée en lice avec l’Espagne face à l’Australie dans le groupe B mardi, se plaignant d’une raideur dans le bas du dos. «Nous avons décidé avec l’équipe d’Espagne et mon staff de ne pas jouer aujourd’hui le premier match de l’ATP Cup ici à Melbourne car j’ai le dos raide», a twitté l’Espagnol, en quête d’un 21e tournoi du Grand Chelem à l’Open d’Australie pour dépasser au record des majeurs Roger Federer, blessé.

Mardi l’autre match de l’ATP Cup, réduite de 24 à 12 équipes participantes cette année en raison du coronavirus, oppose la Russie de Daniil Medvedev à l’Argentine de Diego Schwartzman.

