Tennis – Roger Federer est «de retour au travail» Le Bâlois se rapproche toujours un peu plus d’un retour à la compétition. Pour la première fois depuis neuf mois, il s’est affiché sur un court. Brice Cheneval

Roger Federer sur un court, raquette en main et frappant une petite balle jaune. Cette image s’était tellement installée dans les têtes qu’on en avait presque oublié la douce sensation qu’elle pouvait procurer. L’année 2020 a décidé d’y remédier en infligeant au «Maître» la plus longue pause de sa carrière. Et une sensation de vide à l’observateur, par conséquent.

La faute à un genou droit douloureux qui a poussé le Bâlois de 39 ans à subir deux opérations successives et tirer un trait sur sa saison. Sa dernière apparition sur un court remonte au 7 février et ce match de gala face à Rafael Nadal au Cap (Afrique du Sud), disputé devant 52'000 spectateurs. Soit il y a neuf mois. Une longue attente dont l’issue est guettée avec impatience.

Après une période de rééducation puis de réathlétisation, l’homme aux vingt Grand Chelem a récemment indiqué qu’il tapait à nouveau la balle. «La semaine dernière, j’étais sur le court cinq jours sur six. C’était la première fois depuis février, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle», a-t-il glissé lors d’un chat vidéo organisé par «On Running» via le site chinois Tmall.

Des mots encourageants pour tous ses fans, sûrement ravis de ce qu’ils ont pu voir de ces dernières heures sur la Toile. En effet, «RF» a posté une photo de lui au service, accompagnée du message suivant: «De retour au travail.» Son coach, Séverin Lüthi, a lui confirmé que les deux hommes s’étaient entraînés en extérieur toute la semaine en Suisse. Le tout dans un décor bucolique.

De bon augure, donc, même si Roger Federer a laissé sous-entendre il y a peu qu’il se trouvait encore à un stade où son corps dicte l’intensité des entraînements: «Je m’entraîne aussi fort que mon genou me l’autorise.» Il faudra patienter encore un moment avant d’être fixé sur son retour à la compétition, attendu pour l’Open d’Australie en janvier. Mais avec le Bâlois, on n’est plus à quelques semaines près.