Dans son interview à la SRF, Roger Federer s’est laissé aller à quelques confidences tous azimuts. Florilège.

Sur sa saison 2021: si son genou tient le choc à Doha, le Bâlois se verrait bien faire «encore un tournoi» dans la continuité, avant un bloc de travail de condition physique au printemps. «J’aimerais bien aussi rejouer sur terre battue, ajoute-t-il. Le tout en prévision, évidemment, des tournois de Halle, de Wimbledon, des Jeux olympiques et de l’US Open.»

Sur son forfait à l’Open d’Australie: «J’ai longuement réfléchi à la date et au lieu de mon retour. Mais en fonction de l’état de mon genou, l’Open d’Australie arrivait trop tôt. Cela m’a fait mal de devoir y renoncer. Melbourne est un des endroits où j’aime le plus jouer.» Federer n’a jamais manqué le tournoi australien depuis 23 ans…

Sur ce qu’a été sa vie sans tennis: «Je pensais que je ne serais pas trop «accro» à l’actualité sportive, et que je serais concentré sur mes enfants et ma rééducation. Mais j’ai été surpris: j’ai toujours suivi les résultats sportifs et regardé des matches. Et cela, c’est une chose que je ne fais pas quand je suis engagé à un tournoi.»

Sur son futur: «Je me réjouis d’aller skier avec mes enfants et avec Mirka (ndlr: son épouse). Mais aussi me promener, jouer au basket ou commencer le hockey sur glace. J’ai encore tellement de rêves! Mais pour cela, j’aurai besoin d’un corps en bonne condition. Je ne veux pas aller dans le mur après ma carrière de tennisman.»

Sur sa situation familiale: «Aujourd’hui, j’ai plus le rôle d’un quarterback (ndlr: position au football américain), d’un organisateur. J’ai pu me rendre compte pendant ces treize mois sans compétition que je savais exactement ce que faisaient mes quatre enfants. Je crois que je suis devenu le vrai chef de famille.»