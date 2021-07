Tournoi de Wimbledon

Tennis – «L’heure de tennis dont j’avais besoin» Roger Federer était ravi d’avoir su se «relâcher» au deuxième set de sa victoire contre Richard Gasquet. Interview. Mathieu Aeschmann

Roger Federer retrouvera Aorangi Park, vendredi, avec le sourire tant son match contre Richard Gasquet avait de quoi le rassurer. AFP

Roger Federer, vous sembliez tellement plus à l’aise aujourd’hui par rapport à mardi. Où se situe la vérité de votre niveau entre ces deux matches?

Bon, il faut déjà dire que le gazon change vite. Il était déjà moins glissant aujourd’hui. Ensuite, Mannarino est gaucher. Contre lui, j’avais décidé de beaucoup utiliser mon slice et je me suis fait embarquer dans des échanges plus longs. Mais peut-être que si j’avais arraché le deuxième set, je me serais aussi relâché mardi. La grande différence, elle se situe là. Aujourd’hui, j’avais décidé d’être plus agressif, de davantage frapper mon revers, parce que cela a souvent bien marché contre Gasquet. Et après le gain du premier set, je me suis vraiment relâché.

Et votre niveau est clairement monté de plusieurs crans…

C’est exactement ce dont j’avais besoin. Une heure pendant laquelle je sens la balle comme avant, une heure durant laquelle les coups sortent proprement de la raquette. Après, tout devient plus simple: tu bouges mieux, tu fais les bons choix, tu amènes naturellement de la variété dans ton jeu. J’espère pouvoir construire sur ces sensations et retrouver ces 20-30 minutes intenses dans un match qui me permettent de faire la différence.

Au prochain tour, vous affrontez Cameron Norrie (ATP 34). Que pensez-vous de lui?

Je trouve qu’il évolue bien. Il a vécu une magnifique semaine au Queen’s (finale contre Berrettini) et je l’ai trouvé très impressionnant durant son deuxième tour ici (6-3, 6-1, 6-2 contre Bolt). En fait, je trouve que Cameron fait ce que j’aimerais voir chez tous les jeunes qui s’installent sur le Tour. Il est arrivé avec un jeu de fond solide, porté par son revers naturel et très différent des autres. Et puis il a bossé. J’ai disparu un an et demi et je ne comprends pas quand je vois que certains sont exactement où il était début 2020. Cameron, lui, a tout amélioré un petit peu. Il sert mieux, gratte mieux sa balle en coup droit. Bref, il bosse bien et ça se voit.

Roger, les bookmakers prédisent dans l’ordre: une finale Djokovic-Medvedev, puis Djokovic-Federer, enfin Djokovic-Berrettini. Votre sentiment sur ces pronostics?

Ne pas trop leur donner d’importance. Après, Daniil est No 2 mondial, c’est normal qu’il soit bien placé. Berrettini a gagné le Queen’s ce que les bookmakers anglais prennent toujours en compte. Et moi, avec mon passé ici, je comprends qu’on ne m’oublie pas. Donc, je n’ai rien à dire… Ah si, ils ont raison de mettre Novak à tous les coups en finale.

Vendredi, nous fêtons les 20 ans de votre victoire contre Pete Sampras. Si vous pouviez emprunter quelque chose au jeune joueur que vous étiez pour ce Wimbledon 2021, qu’est-ce que ce serait?

J’aimerais ne pas trop en savoir, ne pas connaître toutes ces données statistiques sur mes adversaires. En 2001, sur la balle de match, j’ai juste senti que Pete allait me servir le coup droit et j’ai sorti le retour gagnant. Je prendrais cette insouciance, ce sentiment de n’avoir rien à perdre. Est-ce que j’irais sauver une balle de break au cinquième avec la même demi-volée aujourd’hui? C’était un peu «on verra bien, autant mourir au filet.» C’était une autre époque.

