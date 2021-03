Come-back du «Maître» à Doha – Roger Federer revient toujours, par amour du jeu Après 13 mois loin de la compétition, le Bâlois va effectuer son grand retour mercredi au Qatar. Sa passion pour son sport n’a jamais semblé aussi forte. Jérémy Santallo

Depuis trois jours, le Suisse s’entraîne à Doha. Avec un plaisir non dissimulé. Instagram Roger Federer

À tout bien y réfléchir, c’est sans doute le plus désarmant avec lui. À bientôt 40 ans (8 août) et avec 20 Grand Chelem dans la besace, Roger Federer a déjà tout vu et tout vécu dans sa vie d’athlète de haut niveau. Pourtant, à l’aune de la dernière ligne droite de sa carrière qu’il lancera dès mercredi au Qatar, le Bâlois dégage plus que jamais une fraîcheur insoupçonnée, cette impression toujours plus frappante qu’il vit chaque moment avec la plus grande simplicité, comme si sa première fois sur le circuit était un éternel recommencement, avec la joie de vivre contagieuse d’un enfant et les gros yeux d’un junior découvrant le Tour.