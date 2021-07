2e tour de Wimbledon - Roger Federer se rassure contre Richard Gasquet

Tennis – Roger Federer se rassure contre Gasquet Libéré par un tie-break impeccable, le Bâlois s’est qualifié de manière convaincante pour le troisième tour de Wimbledon (7-6, 6-1, 6-4) Mathieu Aeschmann

Roger Federer a élevé le niveau de son jeu contre Richard Gasquet. AFP

On a retrouvé Roger Federer, ou presque. Après un début de match encore un peu hésitant, l’octuple tenant du titre à Church Road a déroulé un scénario «vintage» pour dominer Richard Gasquet une dix-neuvième fois (19-2). Voilà «le Maître» au troisième tour de Wimbledon où l’attend le Britannique Cameron Norrie (ATP 34), récent finaliste au Queen’s.

C’est grâce à un tie-break conquérant et clinique au bout d’un premier set tendu que Roger Federer trouva enfin un rythme plus proche de ses standards. Tout s’est peut-être joué dans ce cinquième point du jeu décisif, un gauche-droite étouffant que «RF» domina avec une autorité inédite en 2021 (4-1). Soudain, le Bâlois ne faisait plus son âge. Et l’énergie positive emmagasinée à cet instant sembla le soulager au point de ramener à la vie son timing historique.

L’assurance d’antan

Un peu aidé par un Gasquet assommé, sa deuxième manche aura ensuite été une déclinaison de son assurance d’antan. Impeccable au service, bien plus conquérant en retour, ce «RF» libéré avait gommé les scories de son premier tour, notamment côté coup droit. Il pouvait alors décliner sa spécialité depuis vingt ans: gérer une avance.

«Je connais Richard par cœur, on a joué si souvent l’un contre l’autre. Et je suis très content de ma performance aujourd’hui, réagissait «RF» à chaud. Après un premier set compliqué, je suis ravi d’avoir pu élever mon niveau au deuxième. J’ai vécu un an et demi compliqué et c’est beau d’être ici. J’ai beaucoup sué, beaucoup empilé d’informations ces derniers mois pour essayer d’arriver le mieux possible à Wimbledon. C’est un plaisir d’être à nouveau au troisième tour.» Un match à suivre samedi contre Cameron Norrie.

