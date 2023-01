Les scrutins au Conseil national – Roger Nordmann, champion vaudois de l’absentéisme Au sein de la délégation vaudoise, c’est le chef de groupe socialiste qui manque le plus de votes. Sa fonction le retiendrait loin de son pupitre. Simone Honegger

Roger Nordmann enregistre 6,9% d’absences selon «Blick», contre plus de 11% pour Yves Nidegger (GE) et 13% pour Roger Köppel (ZH). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Qui des conseillers nationaux est le plus sérieux et qui rate régulièrement des votes? C’est l’évaluation que «Blick» a faite le mois dernier pour déterminer les plus grands absentéistes de la législature en cours. Chaque jour de session, les parlementaires sont tenus de s’inscrire sur la liste de présence et doivent informer le secrétariat concerné en cas d’absence. Le Zurichois Roger Köppel, rédacteur en chef de la «Weltwoche», reste le champion incontesté des absents. Côté romand, un autre UDC se distingue: le genevois Yves Nidegger. Chez les Vaudois, c’est le chef de groupe socialiste Roger Nordmann qui se démarque juste avant l’UDC Michael Buffat. Il s’explique.