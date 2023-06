Mon animal et moi – Le chat «Zissou» fait sa loi de Rio de Janeiro à Lausanne Le félin tigré, adopté au Brésil, est une vraie terreur. Malgré son fort caractère et ses habitudes particulières, sa maîtresse reste attendrie. Sonia Imseng

Amanda et son chat au caractère bien trempé, venu tout droit du Brésil. YVAIN GENEVAY

Bienvenue chez Zissou. Ce félin originaire du Brésil habite en plein centre-ville de Lausanne. Ses propriétaires le prénomment «le roi de la favela», ce qui dresse assez rapidement le portrait de cet imposant matou. «Avec mon mari Corentin, nous avions décidé de prendre un chat lorsque l’on vivait à Rio de Janeiro», se souvient Amanda. La Brésilienne se rend à un stand pour adopter un nouveau compagnon et se trouve face au dernier chat disponible, dans les bras d’une petite fille. «Il était trop mignon on l’a pris, et ensuite… tout a changé», ironise-t-elle.