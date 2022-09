Royaume-Uni – Roi réticent, Charles III devra gagner l’affection de ses sujets L’héritier au trône a été proclamé roi samedi, lors d’une cérémonie née en 1603. Mais le nouveau monarque, décrié pour ses opinions tranchées et son malaise dans la fonction, ne fait pas l’unanimité. Julie Zaugg - Londres

Le roi Charles III signe les documents confirmant son serment de souverain en présence de William, prince de Galles, et de la reine consort Camilla. AFP

Solennel et légèrement voûté, le roi Charles III pénètre dans la salle du trône et prend place derrière un pupitre de bois sombre. «Le règne de ma mère fut inégalé, par sa durée, son dévouement et sa dévotion, déclare-t-il. Je suis profondément conscient de cet immense héritage, ainsi que des devoirs et des lourdes responsabilités qui m’incombent désormais en tant que souverain.»