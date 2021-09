La plume entre les jambes – Roland Jaccard se dandine toujours au bord de la piscine L’écrivain suisse, de retour à Lausanne, conserve son incontinence narcissique dans «On ne se remet jamais d’une enfance heureuse». Boris Senff

Roland Jaccard en 2016. Gamma-Rapho via Getty Images

Qui se souvient de Roland Jaccard? Pas grand-monde, même si ceux qui ont observé la récente déchéance de Gabriel Matzneff ont pu voir passer son nom du côté des très rares défenseurs du pédophile des lettres françaises. La fidélité en amitié… Il faut laisser cette qualité à Roland Jaccard. Ce n’est hélas pas la seule car le vétéran suisse de l’écriture persiste et signe dans tous les registres où il est attendu. La misogynie de butor et son corrélat, l’enthousiasme pédéraste pour les jeunes filles en fleurs. Un nihilisme de salon, asséné avec l’assurance de celui qui se pense fin en n’oubliant jamais une courbette en l’honneur de son maître à penser, Cioran. On bâille avec d’autant plus d’entrain que cet arsenal décati est au service de l’ego complaisant de son artisan qui commente les derniers reflets de son miroir déformant dans «On ne se remet jamais d’une enfance heureuse», petit livre qu’on pourrait dire de circonstance.

Après avoir connu les fastes parisiens et les bords de la piscine Deligny où il se prélassait avec son bon ami Matzneff, le Lausannois revient dans sa ville d’origine et ne peut s’empêcher d’annoncer la bonne nouvelle dans ces feuilles publiées par les Éditions de l’Aire. Depuis sa chambre 612 du Lausanne Palace, le presque octogénaire ne cache rien sur ses goûts en matière de whisky, sur sa passion intacte pour le tennis de table, sur ses visites – il cite des noms, peut-être pour assurer qu’il n’est pas devenu infréquentable – et revient fréquemment sur sa tentation du suicide, une marotte familiale… «La vieillesse me fait horreur: elle est réservée aux lâches. Il se trouve que j’en suis un.»

Malgré cet amoncellement de scories satisfaites d’elles-mêmes, il faut tout de même concéder à Roland Jaccard une vivacité d’écriture et un esprit alerte quand il abandonne, trop rarement, ses obsessions monomaniaques et évoque, par exemple, le film «The Swimmer» (1968) de Frank Perry. À ces quelques éclats, on ne peut que regretter qu’un esprit ostensiblement brillant se soit perdu, au soir de sa vie, dans des provocations dignes d’un adolescent ricanant. L’Aire avertit: «Si vous appartenez à une autre famille de sensibilité que Roland Jaccard et que vous ne savez pas apprécier ce genre de musique, n’achetez pas ce livre.» Ne le volez pas non plus, ce serait encore trop d’honneur.

