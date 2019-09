Roland Ndongo: «On vise une semaine à sept points»

Roland, ça y est, la Challenge League c’est déjà trop facile pour Stade-Lausanne? Non, non! (Rires) On n’oublie pas d’où on vient, notre début de saison galère. Trois victoires de suite, c’est génial. Mais on ne s’enflamme pas.

Qu’est-ce qui a changé entre le SLO qui ne marque qu’un point sur les quatre premiers matches et celui qui vient d’aligner trois succès?

Pas mal de choses, en fait, mais surtout des détails. On encaisse moins et on marque plus, ça fait déjà pas mal. Et puis, on a un peu plus de réussite aussi. Aujourd’hui, c’est Chiasso qui touche la latte, pas nous. J’ai l’impression qu’on est tout simplement plus en confiance. On s’énerve moins contre, par exemple, une mauvaise décision arbitrale.

On connaissait vos qualités sur l’aile. Mais vous vous débrouillez aussi vraiment bien en pointe, non? J’ai l’habitude de jouer devant à l’entraînement. Comme on est cinq ailiers, l’entraîneur me demande souvent d’aller en pointe. Moi, ça me va très bien, tant qu’on ne me balance pas sans arrêt des longs ballons et qu’on essaie de jouer au sol. C’est ce qu’on essaie de faire et ça convient assez à mes qualités.

Même si l’équipe a un peu moins été en possession du ballon que d’habitude, vous réussissez quand même à inscrire un doublé…

La physionomie du match y est pour beaucoup. On voulait aller les presser haut, mais comme on a marqué après cinq minutes, le pressing est un peu tombé. Pareil en seconde mi-temps. On avait dans l’idée d’aller les chercher, puis il y a l’expulsion (ndlr: celle de Mohamed Amdouni à la 48e). À titre personnel, ces deux buts me font beaucoup de bien. Je n’avais pas encore marqué cette saison en championnat. Il y a eu des goals en préparation, en Coupe, mais pas en Challenge League. Ca fait plaisir.

Mardi, c’est déjà Aarau. On se réjouit! On sait que ce n’est pas le genre de déplacement à prendre de haut. Ici contre Kriens samedi prochain, ça ne sera pas simple non plus. On vise une semaine à sept points.

Sept points? C’est ambitieux pour un néo-promu, non? Disons qu’on n’a pas constamment le maintien en tête comme la plupart des équipes qui découvrent la catégorie supérieure. On sait qu’on vaut mieux que ça. Et puis, on est en confiance, ça aide à ne pas se contenter de ce qu’on a déjà.