Nouvelle offre communautaire – Rolle ouvre une salle de sport libre d’accès aux jeunes La mise à disposition dès ce mercredi de locaux gratuits pour la pratique d’activités sportives vient combler un vide. Yves Merz

La salle de sport du bâtiment D du complexe scolaire du Martinet, à Rolle, sera ouverte gratuitement aux jeunes. Yves Merz

Le constat est clair: à Rolle, dès que la mauvaise saison arrive, il n’y a rien pour les jeunes qui veulent faire du sport et qui ne sont pas affiliés à un club. «On les voit zoner autour des bâtiments scolaires du Martinet alors qu’il y a une salle de sport à disposition, mais fermée. Nous nous sommes dit qu’on devait mettre en place un programme de sport libre à leur intention», résume Giorgio Micello, municipal en charge de la jeunesse.

Dès ce mercredi à 17 heures, les portes de la salle de sport du bâtiment D du Martinet seront donc ouvertes en libre accès aux jeunes de 16 à 25 ans. Les intéressés n’ont pas besoin de s’inscrire et pourront choisir entre eux quelles activités pratiquer. Deux moniteurs, dont un formé Jeunesse+Sport, seront présents pour donner des conseils et surveiller que tout se passe bien, notamment au niveau des mesures sanitaires. La salle sera également mise à disposition gratuitement jeudi et vendredi soir, puis chaque week-end dès la semaine suivante.

«Ce programme donne la possibilité aux jeunes de s’investir, de s’autogérer et de faire des propositions auxquelles nous essayerons de répondre au fil du temps.» Amamra Lakhdar, responsable du centre socioculturel Sésame

Le Centre socioculturel Sésame, ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans, est un des partenaires du projet, avec la Commune de Rolle, l’Association intercommunale ENJEU et le travailleur social de proximité Quang Anh Bui. Son responsable Amamra Lakhdar explique que l’offre, tant au niveau des infrastructures que des horaires et des âges, évoluera en fonction de la demande. «Ce programme donne la possibilité aux jeunes de s’investir, de s’autogérer et de faire des propositions auxquelles nous essayerons de répondre au fil du temps.»

Amamra Lakhdar se montre très optimisme. «Nous avons bien entendu les attentes des jeunes. Ils sont impatients que la salle ouvre, surtout en cette période de restrictions sanitaires. Je suis sûr que ce premier pas va permettre à d’autres idées de se concrétiser.» Le municipal Giorgio Micello confirme que la Commune a d’autres projets à l’étude.

