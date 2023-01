À la mémoire de Godard – Rolle rend hommage au monstre sacré de la Nouvelle Vague Le réalisateur disparaissait il y a quatre mois. Dimanche, on pourra (re)découvrir le personnage à travers plusieurs projections au casino-théâtre. Marine Dupasquier

Jean-Luc Godard et Brigitte Bardot sur le tournage du «Mépris», film culte de la Nouvelle Vague sorti en 1963. VQH

À Rolle, l’idée d’organiser une journée en hommage à Jean-Luc Godard s’est imposée le jour même de la disparition du Franco-Suisse, en septembre dernier. C’est au Casino-Théâtre de Rolle – commune de résidence du cinéaste – que la manifestation se tiendra, ce dimanche 22 janvier.

Le programme élaboré en collaboration avec le Service culturel de la Ville comprend aussi bien la projection de son dernier film, «Le Livre d’image», que celle du classique et incontournable «Mépris», sorti en 1963. L’événement marque aussi l’occasion pour le réalisateur Cyril Leuthy de montrer en première suisse son documentaire «Godard, seul le cinéma». Un long métrage biographique construit autour d’archives, d’extraits de films et d’interviews, et qui retrace la carrière du monstre sacré de la Nouvelle Vague.

«Tout Rollois et toute Rolloise avaient l’habitude de croiser Jean-Luc Godard régulièrement, mais nous avions envie que chacun puisse découvrir le personnage et son univers artistique, détaille Lucie Rausis, codirectrice du casino-théâtre. Et pour ceux qui sont déjà familiers de son œuvre, c’est une chance de voir quelque chose d’inédit.»

En immersion

Quant à la projection du «Livre d’image» – un brin moins accessible pour le public peu averti –, elle est quasi symbolique. «Nous proposons cette séance au sein d’un écrin intimiste et dans la version que Jean-Luc Godard souhaitait», précise Lucie Rausis. Les spectateurs se retrouveront immergés dans le film, selon un dispositif ingénieux et englobant pensé par l’artiste avant-gardiste, et développé par son ami et collaborateur de longue date Fabrice Aragno.

Afin de s’assurer un public intergénérationnel et varié, les événements qui rythment la journée sont gratuits, et peuvent être sélectionnés à la carte, mais sur réservation. Une programmation qui parlera à la fois aux jeunes cinéphiles, aux néophytes curieux ou aux véritables passionnés de Godard.

