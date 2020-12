Élections communales – Rolle: ticket commun pour les PLR et les vert’lib’ Les PLR rollois ont accepté hier de faire liste commune avec les Vert’libéraux, en vue des élections à la Municipalité. Cette alliance du centre droite vise à conserver la majorité acquise en 2019. Marine Dupasquier

Les candidats à la Municipalité sont Monique Choulat-Pugnale, Cécile Rod et Georgio Micello. Le trio fera campagne sous la bannière du Centre-droite DR

C’est une première à Rolle. Le Parti libéral-radical (PLR) et les Vert’libéraux feront ticket commun pour l’élection à la Municipalité. La stratégie a été adoptée hier, au terme d’une assemblée générale extraordinaire. «Cela fait un moment que le comité de campagne et les représentants des deux partis se voyaient régulièrement pour en discuter», lance Arthur Petit, chef de campagne et président du groupe PLR Rolle.

Si la municipale Françoise Tecon-Hebeisen (PLR) a officialisé sa retraite politique, Georgio Micello - élu à la dernière élection complémentaire en 2019 - et Monique Choulat-Pugnale - municipale PLR depuis 2016 - repartent pour les couleurs PLR. Cécile Rod, ingénieure biomédicale, complète le trio pour les Vert’libéraux. Cette enfant de Rolle, au Conseil depuis 2016, apporte la «fougue de la jeunesse», selon Arthur Petit. «C’est une personne brillante qui maîtrise ses dossiers et qui va dans le fond des choses. C’est une candidate de valeur qui, si elle est élue, fera un excellent travail.»

Majoritaires à la Municipalité depuis la démission du socialiste Cédric Echenard et l’élection de Georgio Micello, le PLR souhaite confirmer la majorité de centre droite, tout en embrassant une vision politique plus large. «L’union fait la force», c’est un peu le motto de cette stratégie. Par le passé, la droite a perdu quand elle était désunie, tandis qu’elle a gagné lorsqu’elle était unie. Et en ne présentant que trois candidats, les deux formations font preuve d’une certaine modestie. «À Rolle, il y a un électorat de gauche très présent, souligne le président. On n’a pas voulu jouer la carte de l’arrogance en partant à quatre alors qu’on venait juste de récupérer la majorité.»

Il reste une zone de flou dans la stratégie du PLR. Celle-ci concerne l’éventuelle succession du syndic indépendant Denys Jacquet, qui n’a pas encore pris de décision sur l’éventuelle poursuite de son mandat. «Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte que de parler de syndicature maintenant, ce serait malvenu de notre part, avance Arthur Petit. La question se posera le 7 mars, lorsqu’on aura les résultats devant les yeux.»