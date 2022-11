Propulsion à l’électricité – La Rolls de la voiture électrique débarque en Suisse Lucid, le fabricant américain de berlines vertes de luxe, ouvre une arcade à Genève. Les premiers véhicules, qui offrent jusqu’à 1100 chevaux de puissance, rouleront sur nos routes début 2023. Nicolas Pinguely

Eric Bach, le vice-président de Lucid, met en avant le plaisir de conduire. La marque n’envisage pas de proposer de modèles à conduite autonome. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Le lieu est vaste et chic, le noir domine. Une solide berline grenat trône au milieu du grand local situé à Rive, au pied de la Vieille-Ville de Genève. Non loin, un simulateur de conduite attend les passionnées et passionnés de voitures électriques pour une ballade virtuelle. Le fabricant américain Lucid rêve de se faire connaître en Suisse et ouvre son premier magasin dans le pays.