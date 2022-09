Champion de lutte – Romain Collaud accueilli en héros à Estavayer-le-Lac Une journée d’hommage au Broyard de 20 ans s’est déroulée dimanche. Le sportif est revenu de la compétition avec une couronne fédérale et le titre de meilleur Romand. Sébastien Galliker

L’heure était à la fête dimanche à Estavayer-le-Lac, qui célébrait le retour de «son» héros, le lutteur Romain Collaud. 24heures/Odile Meylan

Une semaine après son exploit à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres de Pratteln, où il a décroché sa première couronne fédérale, le lutteur Romain Collaud était au cœur des festivités à Estavayer-le-Lac. Nous l’avions rencontré peu avant sa consécration lors de la manifestation sportive.

Sur invitation des communes d’Estavayer, siège de son club de lutte, et de Vallon, où il vit, le Broyard a été fêté par les siens et par tout le petit monde de la lutte romande.

Cortège en ville, partie officielle et apéro ont marqué cette journée de festivités. Avec 75,25 points récompensant cinq succès, deux nuls et une défaite, le Fribourgeois de 20 ans a terminé meilleur Romand et apporté sa première couronne fédérale au club d’Estavayer depuis celle de Manu Crausaz en… 1995!

