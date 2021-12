Ski-cross – Romain Détraz: «J'ai retrouvé la confiance dont j'avais besoin pour courir» Le Vaudois de 27 ans sort de plusieurs mois de galère. Lors du sprint d’Arosa de ce mardi, il espère marquer des points en vue, pourquoi pas, des Jeux olympiques. Interview au bas des pistes. Robin Carrel Arosa

Le Vaudois et les belles conditions à Arosa. DR

Comment allez-vous, après votre retour de blessure et ces non-qualifications à Val Thorens en fin de semaine dernière?

On a commencé la saison en Chine en novembre, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas les qualifications. Ca m'a quand même mis en confiance. C'est vrai qu'après deux ans de blessure, je ne savais pas trop où j'en étais. Donc, ça m'a rassuré sur le fait que j'étais toujours dans le coup et parmi les meilleurs. Après, c'est vrai qu'en finale, ça c'est un peu moins bien passé, mais j'ai quand même fait une 18e place. Pas si mal. Et puis après, à Val-Thorens, ç'a été plus difficile. On a eu des conditions compliquées et un gros mauvais temps vendredi. Et puis la course de samedi était aussi assez dure, avec une qualification «à la loterie». Je n'ai pas eu de chance avec mon numéro de dossard. Du coup, je ne me suis pas qualifié. Et puis, pour la 2e course, j'ai fait trop d'erreurs. Il faut dire aussi que j'avais que peut-être un peu d'appréhension, avec des problèmes récurrents au dos. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas inquiet.

A Arosa, ce mardi, c'est sur un piste que vous connaissez bien... Vous y aviez gagné il y a cinq ans.

Oui, ici, je suis en confiance. A Val Thorens, je ne m'étais jamais qualifié là-bas! Ça n'a jamais été une course pour moi. Donc je ne me pose pas trop de questions. J'espère qu'ici on aura une belle course, des bonnes conditions et ils annoncent le beau!

Le format sprint, c'est vraiment différent?

A Arosa, ce qui est différent, au-delà du sprint, c'est que ça se court le soir. Toutes les autres courses qu'on a, ça se joue le matin ou en début d'après-midi. Le rythme est donc un peu différent. On doit manger avant, on doit manger différemment, etc... Le sprint, c'est plus court, c'est clair et il y a moins de possibilités de dépassements. C'est vraiment le départ qui est encore plus important que sur les autres courses. Je me suis pas forcément entraîné spécifiquement sur les ce point, mais je sais que normalement, j'y suis assez bon. Cet été, j'ai peut-être perdu un peu en explosivité et je suis sans doute un peu moins fort dans le domaine qu'il y a 2 ou 3 ans.

Blessure au genou, maux de dos, Covid... Est-ce qu'il y a une petite appréhension avant de s'élancer?

Ca va... La chance que j'ai eue, c'est que je me suis blessé pendant le Covid. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de temps avant de revenir, plus d'une année pour remettre mon genou en état. J'ai fait toute la préparation normalement cette saison. J'ai pu retrouver la confiance dont j'avais besoin pour courir. En ski-cross, on est à quatre en piste, ça n'a jamais été un souci mentalement et je n'ai pas ressenti d'appréhension en ce début de saison.

Vous arrivez à débrancher le cerveau comme avant?

Non, dans ce sport, il ne faut pas débrancher le cerveau! Il faut bien davantage skier intelligemment. Et puis, depuis deux-trois ans, je prends peut-être moins de risques.

Dans moins de deux mois, il y a les JO. Ca peut changer toute une saison...

Et ça va être très difficile de se qualifier. L'équipe de Suisse est quand même très, très compétitive. On est huit à se battre pour quatre places, dont deux qui sont plus ou moins déjà prises... Donc, en fait, on est six hommes qui se battent pour deux places. Ca va être assez compliqué. Mais moi je me concentre pas seulement sur les Jeux olympiques. L'objectif principal cette saison, c'est vraiment de bien revenir, de faire une saison sans blessure, de retrouver mon meilleur niveau et de pouvoir monter sur un podium.

Six pour deux places... Ca ne donne pas envie de donner de coups de bâton aux collègues à l'entraînement?

(Rires) Non, non, non, non, non, au sein de l'équipe, on n'est pas comme ça. On fait attention! On ne se fait pas de cadeaux entre athlètes, on ne va pas non plus le laisser passer devant juste parce que c'est un copain. Mais on ne va pas non plus mettre un coup de bâton pour le blesser intentionnellement.

Courir de nuit, pour la seule fois de la saison, c'est quelque chose qui vous plaît?

Je suis quelqu'un qui est quand même plus du soir que du matin. Donc ouais, c'est vrai que courir le soir, ça me plait. Ça me plait plus encore de pouvoir me lever plus tard que 8 heures le matin pour aller sur une course. Mais à Arosa, il y a tout de même les qualifications en journée et on ne va pas pouvoir faire la grasse matinée. Ca va être une longue journée, très intense, même si c'est un format assez court. On doit faire quand même 8 ou 9 passages en tout, ça va être long.

Question bête que je pose à tous les Romands lors de cet enchaînement d'épreuves nordiques en Suisse allemande... Est ce que c'est vraiment des courses «à la maison»? Parce qu'en fait, Val Thorens, c'était plus près de chez vous qu'Arosa, finalement.

C'est vrai que c'est plus près de chez moi et qu'il y a aussi la langue… Mais je me sens plus à la maison ici à Arosa. Parce qu'il y a le public qui est derrière nous. Dans les Grisons, on sent vraiment qu'il y a une atmosphère, que les fans nous poussent.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.