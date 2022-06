Conseil d’Etat – Romaine Morard nommée collaboratrice personnelle de Frédéric Borloz Le gouvernement vaudois a approuvé la nomination de l’ancienne journaliste en vue de la nouvelle législature qui débute le 1er juillet prochain. Clément Bonard avec communiqué

Romaine Morard, durant la Matinale de la RTS. KEYSTONE

Née en 1979 et journaliste à la RTS depuis 2003, Romaine Morard sera la nouvelle collaboratrice de Frédéric Borloz, conseiller d’Etat en charge des écoles.

Titulaire d’une licence en relations internationales, ainsi que d’une formation au Centre de formation au journalisme et aux médias, la désormais ancienne présentatrice et productrice de la matinale à la RTS a acquis une excellente connaissance des institutions fédérales et cantonales durant sa carrière.

Dans un communiqué, le Conseil d’Etat indique que «ses capacités de décryptage des enjeux politiques tout comme son intérêt pour la chose publique lui permettront d’apporter un soutien efficient à Frédéric Borloz».

Le gouverment indique que Romaine Morard prendra ses nouvelles fonctions à 10% le 1er juillet puis à 90% à compter du 1er août 2022.

