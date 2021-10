Les abbatiales à l’UNESCO? – Romainmôtier et Payerne rêvent d’une reconnaissance mondiale Les deux abbatiales vaudoises font partie des 28 premiers sites clunisiens en lice au Patrimoine mondial en vue d’une candidature à l’horizon 2024. Sébastien Galliker

Après plusieurs années de restauration, l’abbatiale de Payerne a rouvert ses portes en 2020. Elle rêve désormais d’une inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco. JEAN-PAUL GUINNARD

On est encore loin d’une reconnaissance officielle, mais les abbatiales de Payerne et de Romainmôtier pourraient prochainement rejoindre le vignoble de Lavaux, les sites palafittiques, l’œuvre architecturale de Le Corbusier, les archives du Montreux Jazz Festival, la Fête des vignerons de Vevey et la mécanique d’art de Sainte-Croix au Patrimoine mondial de l’Unesco. Alors que l’appel à candidatures a été ouvert en juillet, les deux sites vaudois ont déjà confirmé leur volonté, parmi 28 autres premiers concurrents. Payerne sollicite un crédit de 40’000 francs sur trois ans pour les démarches préliminaires.