Economie – Romande Energie acquiert la totalité de la Société Icaunaise L’entreprise française, détentrice de six centrales hydroélectriques, appartient désormais entièrement au groupe morgien.

L'énergéticien vaudois Romande Energie a acquis, via sa filiale française, les 95% qu'il ne détenait pas encore dans le français Société Icaunaise. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été détaillés dans le communiqué publié jeudi.

Romande Energie France avait racheté en 2016 une première participation de 5% dans l'entreprise hexagonale, basée à Vergigny (Yonne).

Cette dernière détient six centrales hydroélectriques dans les Ardennes, en Côte-d'Or, l'Hérault et l'Yonne, qui produisent l'équivalent en électricité de la consommation de plus de 4'800 ménages ou 16,8 millions de kilowattheures.

( ats/nxp )