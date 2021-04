Émissions de dioxyde de carbone – Romande Energie fonde une coentreprise avec la ville de Nyon Deux entités vaudoises unissent leurs forces pour «promouvoir la transition énergétique en développant des énergies durables».

La coentreprise ThermorésÔ Nyon vise une production annuelle de 35 Gigawattheures (GWh) de chaleur, dont 85% de source renouvelable. (archives) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le groupe énergétique Romande Energie a créé en partenariat avec les Services industriels de la ville de Nyon, la société ThermorésÔ Nyon, avec pour objectif de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre du programme «Nyon s’engage».

Déjà partenaires du projet EnergeÔ, dédié au développement de la géothermie moyenne profondeur, les deux entités indiquent lundi dans un communiqué conjoint poursuivre ainsi «leur volonté de promouvoir la transition énergétique en développant des énergies durables». La coentreprise sera détenue à parts égales par les deux partenaires.

ThermorésÔ Nyon vise une production annuelle de 35 Gigawattheures (GWh) de chaleur, soit l’équivalent de la consommation moyenne de 3500 ménages, assure Romande Energie, qui précise que le taux d’énergie renouvelable de la chaleur produite devrait s’établir à plus de 85% et que les pics de production pourront être complétés par du gaz et du biogaz.

À plus long terme, l’objectif est de connecter le réseau à la géothermie développée par EnergeÔ.

ATS

