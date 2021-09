Transition énergétique – Romande Energie se profile en championne de la décarbonisation Le groupe morgien va investir sur cinq ans pour se développer et limiter les émissions de CO₂. Alain Detraz

Le parc solaire flottant du lac des Toules, en Valais, a rapporté à Romande Energie (en collaboration avec ABB Suisse) le Watt d’Or 2021, décerné par l’Office fédéral de l’énergie. Romande Energie

En affichant ses bons résultats semestriels, le groupe Romande Energie – dont le chiffre d’affaires s’est accru de 3% à 298,8 millions de francs, durant les six premiers mois de l’année – se trouve dans les meilleures dispositions pour présenter aux investisseurs sa nouvelle stratégie. C’est que l’entreprise affiche l’ambition de participer activement au virage énergétique pris par la Confédération. Pour cela, le premier fournisseur d’électricité en Suisse romande entend investir 1,4 milliard dans la production d’énergie renouvelable, ainsi que la modernisation du réseau.

«Nous voulons être un acteur fort de la décarbonisation de la Suisse romande.» Christian Petit, directeur général de Romande Energie

La nouvelle stratégie ne va pas tergiverser: elle s’appliquera sur les cinq prochaines années et débouchera sur la création de 250 emplois. «Nous voulons être un acteur fort de la décarbonisation de la Suisse romande», dit Christian Petit, directeur général du groupe. Concrètement, les investissements seront financés par l’emprunt à hauteur de 400 millions pour la modernisation du réseau et l’optimisation des installations de production actuelles. Le milliard restant servira principalement à la croissance de la production d’énergie solaire, thermique et éolienne.

Consommation électrique en hausse

L’électricité est au cœur de la question énergétique. Comme le souligne Christian Petit, la société s’électrifie aussi bien en raison de la croissance démographique que par le recours aux électrons pour la mobilité et le chauffage (pompes à chaleur). Ainsi, les dernières projections indiquent que la Suisse passerait d’une consommation actuelle de 60 TWh à 90 TWh en 2050. Romande Energie entend donc passer d’une production d’origine renouvelable de 0,8 TWh (sur un total de 2 TWh) à 1,3 TWh en 2026.

Énergies renouvelables

L’éolien sera de la partie, en France et en Suisse avec le parc de Sainte-Croix. «Pour le solaire, nous allons investir 250 millions pour des installations dans toute la Suisse», dit Christian Petit. Face à l’exiguïté du territoire, l’entreprise teste des panneaux solaires sur le lac de barrage des Toules. Elle est en train d’en tirer les enseignements. Mais le potentiel semble prometteur, notamment en raison des bons rendements que peut offrir ce type d’installation. Quelque 200 millions viendront également épauler le développement de réseaux de chauffage à distance, qui remplacent le chauffage aux énergies fossiles.

Et puis Romande Energie développe également des solutions clés en mains pour permettre au public de passer à «un mode de vie décarboné». L’équipement des parkings privés avec des bornes de rechargement des véhicules est au programme, ainsi que des offres sur mesures aux propriétaires pour permettre une rénovation énergétique de leurs bâtiments.

Enfin, le groupe morgien met en œuvre différents programmes de sensibilisation des collectivités publiques pour les accompagner dans leurs démarches de rénovation du bâti.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.