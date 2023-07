Rentrée scolaire – Romanel construit une école «en catastrophe» La Commune n’a plus que quelques semaines pour terminer son pavillon scolaire provisoire. Des recours contre sa construction sont annoncés. Renaud Bournoud

Romanel-sur-Lausanne, 17 juillet 2023. Construction d’un pavillon provisoire dans le parc communal de Prazqueron pour la rentrée. 24 heures/Odile Meylan

Les communes vaudoises qui connaissent une poussée démographique peinent souvent à suivre avec les infrastructures scolaires et parascolaires. La situation est particulièrement criante à Romanel-sur-Lausanne. La Municipalité est engagée dans une course contre la montre. Et elle rencontre de la résistance. D’ici à la rentrée scolaire, le 21 août, le pavillon de quatre classes qui se construit actuellement au fond du parc communal de Parzqueron doit être terminé. «Sinon, nous nous retrouverons avec 22 enfants de 4 à 5 ans sur le trottoir», s’inquiète la syndique, Claudia Perrin.