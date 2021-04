Densification et développement – Romanel se prépare à absorber une première vague de mille habitants Les chantiers se multiplient dans le village de la périphérie lausannoise, qui va grandir d’un tiers en six ans. Les habitants s’en émeuvent et s’interrogent sur la cohabitation avec le LEB, qui coupe le village en deux. Sylvain Muller

Google Street view

Ils arrivent! Qui ça? Les premiers des mille nouveaux habitants qui feront grossir de presque un tiers la population de Romanel-sur-Lausanne dans les six prochaines années. «C’est la concrétisation de dix années d’études et de démarches», apprécie le syndic Daniel Crot, qui n’a pas souhaité renouveler son mandat et quittera donc la syndicature le 30 juin prochain.

Ces nouveaux arrivants se répartissent et se répartiront dans deux secteurs: le nouveau quartier Pré Jaquet en train de sortir de terre (450 habitants) et plusieurs projets séparés, situés dans la zone village au bénéfice récent d’un nouveau Plan partiel d’affectation (environ 550 habitants).