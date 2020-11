Cinéma – Ron Howard filme une Glenn Close démente dans «Hillbilly Elegy» Proposé sur Netflix dès le 24 novembre, ce film est tiré des mémoires d’un homme d’affaires célèbre. Pascal Gavillet

Aux côtés d’Amy Adams, Glenn Close est méconnaissable dans son rôle de cheffe de famille dans «Hillbilly Elegy» de Ron Howard. DR

On peut dire de Ron Howard qu’il est passe-partout. Ou qu’il ressemble à un bon faiseur, à défaut d’être cet auteur populaire qu’il caressait peut-être de devenir à l’aube d’une carrière qui lui fit quitter le confort d’une série à succès, «Happy Days», dans laquelle il fut acteur durant onze saisons, pour tâter de la réalisation. Au fil des ans, il s’est pourtant fait une réputation dans ce cinéma du divertissement, plutôt familial, sans toutefois jouir de cette considération qui lui permettrait d’être davantage pris au sérieux par la gent cinéphilique. On lui sait gré toutefois de bien connaître les ficelles d’un cinéma distrayant et tenu, et de savoir aborder les genres sans jamais se planter réellement. Bien sûr, on peut discuter sur tel ou tel film, railler son adaptation de «Da Vinci Code», qui fit pourtant l’ouverture du Festival de Cannes en 2006, ou condamner son incursion ratée dans la saga «Star Wars» avec «Solo: A Star Wars Story».

Pourtant, rien de très surprenant à le retrouver aux commandes d’un film qui sort directement sur Netflix (il devait connaître une sortie salles en Suisse romande, mais pour le moment, c’est un peu compliqué). «Hillbilly Elegy», arbitrairement traduit en français par le titre standard «Une ode américaine», avait même tout pour combler le cinéaste. Tiré d’un best-seller, les mémoires de l’homme d’affaires américain J. D. Vance, le film raconte l’odyssée d’une famille des Appalaches à travers trois générations.

Ampleur, volonté d’aller jusqu’à la fresque, de dépeindre l’évolution d’un continent à travers le prisme de plusieurs individus, de faire se rejoindre petite et grande histoire. Il y a de ça dans ce projet. Mais l’ambition de l’ensemble ne saute pas immédiatement aux yeux, et c’est plutôt une bonne nouvelle. Tout d’abord parce que le film ne célèbre rien. Toute ode au rêve américain qu’il soit (selon son titre français un rien à côté de la plaque), tout portrait de groupe et familial qu’il se revendique, «Hillbilly Elegy» ne cherche pas cette universalité qu’il serait de bon ton d’assumer. Et se place même volontiers à la hauteur de ces prolétaires et autres citoyens de l’Amérique profonde que Ron Howard dépeint.

Casting impeccable

Pas de jugement ni de critique, une conscience politique à peine esquissée, et un amour désintéressé pour des personnages que le spectateur devrait prendre en affection sans problème. Et par-dessus tout ça, histoire de donner raison au cinéaste, un casting impeccable dominé par une actrice majeure: Glenn Close. Dès sa première apparition, méconnaissable, mégot au coin des lèvres, voix de rogomme en bandoulière, on la sent capable de donner l’impulsion à cette famille et à dompter son monde avec une jubilation d’autant plus forte que l’actrice accepte de s’enlaidir.

Démente dans ce rôle, elle place la barre si haut que les autres doivent mettre les bouchées doubles pour exister au cœur de cette fiction. Ils y parviennent, parce que la générosité de Ron Howard sait aussi les mettre en valeur, et parce que bon nombre de scènes s’avèrent nécessaires, voire centrales dans un ensemble qui affiche une saine cohérence malgré les brisures volontaires du récit. D’où un film salutaire et plaisant, spectacle honorable et festival d’actrice. Autant de raisons d’y jeter un œil dès son arrivée sur Netflix, ce mardi 24 novembre.