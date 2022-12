Hockey – Ronalds Kenins envoyé à Sierre! Le Lausanne HC a annoncé avoir prêté son attaquant letton à licence suisse au HC Sierre, en Swiss League. Il devrait déjà jouer vendredi contre le HC Winterthour. Robin Carrel

Le Letton a déçu cette saison. keystone-sda.ch

La descente aux enfers de Ronalds Kenins va passer par la patinoire de Graben. Celui qui avait inscrit 14 points en 35 matches de NHL avec les Canucks de Vancouver lors de l'exercice 2014-2015 a été prêté au HC Sierre par le Lausanne Hockey Club pour une durée indéterminée et sous la forme d'une licence B. Le Letton n'a marqué que deux fois cette saison et a offert simplement deux assists en 27 parties de National League.

Kenins, formé en Suisse alémanique dès ses 16 ans, avait effectué son retour en Suisse depuis l'Amérique du Nord en 2016. Après deux saisons aux ZSC Lions, le natif de Riga avait été débauché à grands frais par le LHC. Le club vaudois avait ensuite prolongé de cinq ans son contrat à l'été 2021 et l'attaquant de 31 ans, 1m82 pour (officiellement) 91 kg avait réussi trois premières saisons intéressantes avec les Lions, enquillant 35, 20 et 38 points annuels.

Il avait encore marqué sept fois et distribué treize assists en 2021/2022 mais, revenu au début de la préparation estivale avec une surcharge pondérale un peu trop visible, Kenins n'a jamais retrouvé le rythme au sein d'un collectif en grosse difficulté. Il a donc été envoyé en Valais, à l'échelon inférieur, pour s'y refaire une santé et retrouver le chemin des filets. Un déclassement assez incroyable pour un joueur sous contrat avec l'équipe de la Vaudoise Arena jusqu'au printemps 2026.

«Dans le cadre de la collaboration LHC-HCS, Ronalds Kenins est prêté en licence B par le Lausanne HC au HC Sierre dès à présent, s’est félicité le club valaisan dans un communiqué. Il pourra être aligné dès la rencontre de ce vendredi soir entre le HC Sierre et le EHC Winterthur. La durée du prêt est indéterminée. Nous souhaitons la bienvenue à Ronalds dans les rangs des Rouges et Jaunes et nous nous réjouissons de le voir à l’œuvre demain à Graben! Venez nombreux!»

L'international letton aux près de 220 sélections ne semble pas être le seul à faire les frais du nettoyage de fin d'année dans le vestiaire lausannois. Selon une information de Blick, le Slovaque Richard Panik (31 ans lui aussi) devrait également faire long feu sur les rives du Léman. L'ancien joueur de Tampa Bay, Toronto, Chicago, Washington, Detroit, Arizona et des NY Islanders, notamment, était arrivé en octobre dernier…



