Rencontre (virtuelle) – Rone, electro mais pas trop Le DJ français s’est construit sur un parcours éclectique. Il donne de la voix avec son album «Rone & Friends» qui invite une belle brochette de vocalistes sur ses feux synthétiques. Boris Senff

A 40 ans, Rone – Erwan Castex de son nom d’état civil – est l’homme qui monte et qui saute les frontières dans l’electronica française. DR

S’il a bien connu la torpeur des dancefloors, Rone a toujours trouvé des voies parallèles pour parcourir les ondes de la planète electro. Le Français fait partie de ces musiciens pour qui l’électronique n’a jamais été une fin en soi mais un pont lancé vers d’autres univers sonores et visuels. Qu’il propulse les litanies de son ami écrivain de science-fiction Alain Damasio (dès le titre «Bora Vocal» qui le fait remarquer en 2008), qu’il collabore avec des musiciens de tous bords, y compris de grandes formations classiques, et des danseurs, ou qu’il renoue avec sa passion cinématographique en composant de la musique de films – «La nuit venue» de Frédéric Farrucci lui vaut le César de la meilleure musique originale en 2020. Conversation par visio avec un DJ qui ne s’est pas laissé enfermer dans les cases remuantes du clubbing et qui vient de sortir l’album «Rone & Friends», au service d’un kaléidoscope de vocalistes.