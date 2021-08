Etat d’alerte – Rongé par ses démons, le football vacille Racisme, violence sur et en dehors du terrain, transferts démesurés, salaires exorbitants, mégalomanie: le sport le plus populaire de la planète aligne les excès inacceptables, sans que personne ne parvienne à le réguler. Va-t-il finir par se couper de ses fans? Nicolas Jacquier

Le 21 août, le match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a été interrompu après l’envahissement du terrain par des supporters. La situation a dégénéré en bagarre impliquant staff et joueurs. Valery Hache/AFP

Le constat s’amplifie à chaque nouvelle dérive. Il fait désormais froid dans le dos. Victime des multiples excès qu’il génère, le football a perdu la tête, ressemblant toujours davantage à une cocotte-minute prête à exploser. Violence banalisée, insultes racistes, matches arrêtés, salaires indécents, clubs asphyxiés financièrement par une gestion calamiteuse, globalisation accélérée: les polémiques et les scandales, parfois cautionnés par les acteurs eux-mêmes, s’enchaînent jusqu’à l’écœurement.

Même la Suisse n’est plus épargnée par ces dérapages et ce déchaînement de haine. Le 21 août, Timothy Fayulu, le portier du FC Sion, a fondu en larmes après avoir été la cible d’insultes discriminatoires proférées par le kop des fans saint-gallois qui l’a, selon ses dires, traité de singe. Le même week-end, Nice-Marseille n’a pu aller à son terme en raison de l’envahissement de la pelouse par des ultras locaux. Jets de bouteille, règlements de comptes et bataille rangée, la «soirée de la honte» a dégénéré, jusqu’à se transformer en caisse de résonance des déviances sociétales. Dans un système instrumentalisé par ceux qui le dirigent, le match ne connaîtra sans doute son épilogue judiciaire que bien après le dénouement de la saison 2021-2022. Stupeur et désolation, partout. Ce qui existe au sommet de la pyramide se ressent aussi à sa base, jusque dans les séries inférieures.