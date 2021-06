Exposition «De fil en aiguille» – Rossinière se pare de textiles colorés pour l’été Des œuvres textiles originales ont envahi le village du Pays-d’Enhaut. Une balade permet de les découvrir jusqu’au 12 septembre. Sophie Es-Borrat

Tricot, crochet, broderie ou patchwork: Rossinière Animation et Pays-d’Enhaut Région ont lancé un appel à création. Plusieurs dizaines d’artisanes et artisans y ont répondu, dont une majorité de personnes de la région (40%). Viennent ensuite les Romands (30%), les Européens (20%) et le reste du monde (10%). «De fil en aiguille» présente 77 créations, réparties à travers le village depuis le 12 juin, à des emplacements mis à disposition par l’organisation ou repérés par les participants.

Découvrir le village différemment

L’attraction visuelle du Pays-d’Enhaut s’inspire cet été d’un concept mis en œuvre en Italie notamment. Il existe d’ailleurs un partenariat entre l’exposition de Rossinière et celle de Trivento, à l’est des Abruzzes. En terre vaudoise, c’est Alexandre Mottier, collaborateur à l’Office du tourisme, qui a monté l’événement. «Au départ, comme en Italie, nous pensions ne demander que des travaux en tricot. Mais c’était un peu trop ciblé, alors, finalement, nous avons accepté tout ce qui est en tissu. Il y a donc des œuvres très différentes à voir: des bijoux en crochet d’une finesse incroyable, une fontaine recouverte de vieux jeans, une reproduction d’un tableau de Van Gogh en patchwork… Sans oublier de la dentelle du Pays-d’Enhaut!»

«Il faut être curieux: ce n’est volontairement pas un parcours fléché.» Alexandre Mottier, collaborateur à Pays-d’Enhaut Région

La plupart des réalisations faites à l’enseigne de «De fil en aiguille» sont en plein air, mais les plus fragiles sont à l’intérieur. «Il faut être curieux. Ce n’est volontairement pas un parcours fléché avec des marques au sol, explique Alexandre Mottier. Il y a un plan sur lequel chaque emplacement est indiqué par un numéro. Aux visiteurs de le suivre et d’ouvrir les yeux pour découvrir les œuvres et le village.» Et cette semaine a été un bon test pour les installations. «Avec les conditions météorologiques de ces derniers jours, on avait un peu peur que tout s’envole, mais c’est encore là! Ça veut dire que les réalisations sont bien fixées», constate l’organisateur.

À terme, l’expérience de cette année pourrait être pérennisée en intégrant «Les Artisanales», proposées en alternance avec «Le Royaume des chats», un rendez-vous devenu traditionnel en six éditions. «Nous n’avons pas pu faire de vernissage avec les médias et la population comme d’habitude, mais les premiers retours des personnes qui ont visité l’exposition sont très positifs. On peut dire que c’est déjà un succès, alors que l’exposition dure jusqu’au 12 septembre!» se réjouit Alexandre Mottier.

