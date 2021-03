Transport écologique – Rouler en voiture électrique pour moins de 20’000 francs La lutte contre le réchauffement climatique fait le jeu des voitures propulsées à l’électricité. Leur prix baisse alors que leur autonomie augmente. Nicolas Pinguely

Le groupe Volkswagen va investir 46 milliards d’euros sur cinq ans pour opérer son virage électrique. AFP

C’est décidé, je passe à la voiture 100% électrique. Plus envie de véhicule hybride, ni d’une bagnole propulsée au diesel ou à l’essence. Le réchauffement planétaire provoqué par les émissions de gaz à effet de serre, nourries en partie des rejets de CO 2 du trafic routier, a fini de me convaincre. À l’avenir, ce sera zéro émission polluante lorsque je conduis.

Mais ça coûte cher de rouler propre, non? Plus forcément. «La voiture électrique se démocratise en Suisse, où il existe désormais une poignée de modèles à moins de 25’000 francs, alors que l’on payait encore 100’000 francs il y a cinq ans pour une Tesla», explique François Launaz, président de la faîtière des importateurs Auto-Suisse. Dacia vient même de lancer un modèle Spring à 17’000 francs.