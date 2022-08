Souvenir! Les séries TV cultes 6/9 – Roulez les mécaniques! Derrière ces héros, cherchez le bolide «Magnum», «K 2000», «L’homme qui tombe à pic»… À la télé, le producteur Glen Larson a fait vrombir les moteurs. Pour garantir la masculinité de ses héros? Boris Senff Corentin Chauvel Sylvain Muller

DR

Magnum (1980-1988)

Tom Selleck, star de «Magnum», et sa Ferrari 308. DR

Lors d’un anniversaire d’enfance, ma grand-mère m’avait demandé comment je m’imaginais à 30 ans. La réponse avait été simple: «Grand comme Magnum et chauve». Le deuxième souhait a été atteint et il ne manque que deux centimètres au premier - l’acteur Tom Selleck culminerait à 193 cm -, mais l’anecdote indique bien à quel point la série avait déjà pénétré les consciences au début des années 1980.

Les séries d’aujourd’hui, nos conseils Abo Nos conseils, votre avis «Emma», «The Gray Man», «The Loot»… l'actu streaming en août Incarner Magnum a probablement coûté à l’acteur américain le rôle d’Indiana Jones mais pour le plus grand plaisir des fans de chemises à fleurs, de dobermans harceleurs et de Ferrari rouge ronflante. Installé dans la demeure de luxe de l’écrivain Robin Masters, le détective hawaïen devenait ce gars sympa mais un peu con, aussi bonne pâte que fidèle en amitié, que l’on retrouvait tous les dimanches en se réjouissant d’avance des avanies que lui ferait subir Higgins, austère majordome de la propriété. Un personnage capital par le «couple» comique qu’il formait avec notre aimable moustachu, meilleur promoteur de l’ornement pileux que Freddie Mercury…

Au total, Magnum se lancera, après sa sempiternelle nage dans le Pacifique, dans quelque 162 épisodes. Sous ses dehors exotiques et bling-bling, la série ouvrait pourtant une brèche jusque-là réservée au cinéma: elle mettait en scène des vétérans du Vietnam – Magnum lui-même et ses potes patron de bar et pilote d’hélicoptère –, en incluant les séquelles traumatiques liées au conflit.

Parmi les invités de marque de la série, il faut mentionner Frank Sinatra, Sharon Stone, mais surtout Angela Lansbury qui, en tant que Jessica Fletcher d’«Arabesque», disculpait notre pauvre Magnum accusé à tort. Quant à la belle villa de Robin Masters, sachez qu’elle a été détruite en 2018, mais que l’intégralité de la série est sortie en format Blu-ray en 2019.

L’homme qui tombe à pic (1981-1986)

Lancée en 1981, la série «L’homme qui tombe à pic» («The Fall Guy» en VO) avait tout pour cartonner. D’une part grâce à celui qui l’a imaginée, Glen Larson, cocréateur un an plus tôt de «Magnum» (lire ci-dessus) et un an plus tard de «K 2000» (lire ci-dessous). Et d’autre part grâce à son interprète principal, le charismatique Lee Majors, qui, avant de tomber à pic, était «L’homme qui valait trois milliards» dans les années 1970. Soit une star établie du petit écran, mais aussi des magazines people du fait de son mariage avec la «Drôle de dame» Farah Fawcett.

Le savoureux générique country de la série, interprété par Lee Majors lui-même en VO, raconte son intrigue. Colt Seavers se présente comme «le cascadeur inconnu qui a fait de Redford une star». Mais ce n’est pas tout de fréquenter des vedettes - et elles seront nombreuses à faire leur apparition dans leur propre rôle -, notre héros compte ses sous dans son chalet délabré des hauteurs de Los Angeles avec baignoire en extérieur. Il a tout de même une grosse bagnole, un GMC Sierra Grande presque aussi célèbre que le fourgon de «L’Agence tous risques».

C’est ainsi qu’en compagnie de ses partenaires cascadeurs, son facétieux cousin Howard «Howie» Munson et la jolie Jody Banks, Colt Seavers joue les chasseurs de primes pour arrondir ses fins de mois. Et il y a du boulot pour le trio, les deux hommes ayant les poings qui partent facilement (avec un superbe doublage son qui accentue les «pif!» et les «paf!»).

Outre les bagarres à gogo, chacun des 112 trépidants épisodes (sur cinq saisons) comporte son lot de courses-poursuites avec pneus qui crissent, tôle froissée et voitures qui finissent sur le toit. Autre élément récurrent qui fait le charme des séries de cette époque: tous les épisodes se terminent dans un grand éclat de rire. Concluons donc en riant et en nous réjouissant: Ryan Gosling reprendra le rôle de Colt Seavers dans une prochaine adaptation ciné!

K 2000 (1982-2986)

Universal

Avant de courir sur les plages de Malibu en costume de bain rouge et de chanter la liberté (si, si, allez faire un tour ici, ça en vaut la peine), David Hasselhoff conduisait une voiture noire bardée d’accessoires, qui parlait et se conduisait toute seule.

Les fans de la série «K2000» («Knight Rider» en version originale), diffusée de 1982 à 1986 sur la chaîne NBC, auront bien sûr reconnu KITT, l’autre personnage phare du feuilleton. Avec son «regard» constitué d’une bande lumineuse rouge animée, cette voiture est devenue presque aussi célèbre que son humain de conducteur.

«K 2000», Saison 2. David Hasselhoff et KITT. (Photo by Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images) NBCUniversal via Getty Images

KITT est l’acronyme de Knight Industries Two Thousand (tiens, quel hasard, on retrouve le K et le 2000). Il s’agit d’une Pontiac Firebird Trans Am de 1982, transformée par les équipes de Wilton Knight, un milliardaire bienfaiteur.

Dans la série, David Hasselhof aussi a été transformé par ces as de la technologie. Ancien policier gravement blessé dans l’exercice de ses fonctions, il est sauvé par les équipes du milliardaire qui, au passage, lui ont greffé un nouveau visage. Il devient ainsi Michael Knight, sorte de fils adoptif de Wilton Knight, chargé de défendre les plus faibles. Michael et KITT forment un duo indissociable qui, tout au long de 90 épisodes, va ramener un peu de justice dans ce monde tellement si cruel.

Quel engin mécanique avez-vous toujours rêvé de conduire ou de piloter? La Ferrari 308 de «Magnum» Le pick-up GMC K-1500 Sierra Grande Wideside de «L’homme qui tombe à pic» La Pontiac Firebird de «K2000» La Ford Gran Torino rouge de «Starsky et Hutch» La Dodge Charger de «Shérif fais-moi peur» Le Van GMC de «L’agence tous risques» La Peugeot 403 cabriolet de «Columbo» La mini 1000 de «Mr. Bean» Le super-hélicoptère de «Supercopter» La Ferrari Dino 246 GT ou l’Aston Martin DBS d’«Amicalement vôtre» Les Kawasaki de «ChiPs» La jeep Suzuki Sj410 ou le side-car Rollersky de «X-Or» Les hélicoptères Bell H-13 «Sioux» des infirmiers au front, dans «M.A.S.H.» La Ferrari Daytona Spyder, la Testarossa ou la Cadillac Coupe DeVille de «Deux flics à Miami» La jeep de sauvetage d’«Alerte à Malibu» La Dodge Ram de «Walker Texas Ranger» La «Coyote» de «Le juge et le pilote» La Volvo 1800P du «Saint» La jeep Wrangler ou la Rolls du couple Hart dans «L’amour du risque» La BMW Série 5 de «Derrick» La Bentley des années 1920 de «Chapeau melon et bottes de cuir» La moto Triumph TR5 customisée de Fonzie dans «Happy Days - Les jours heureux» Les avions Vought F4U Corsair des «Têtes brûlées» L’une des Honda de «Tonnerre mécanique» Les avions de chasse de Tanguy et Laverdure dans «Les chevaliers du ciel» Le sous-marin de «Voyage au fond des mers» Et pourquoi pas… le Pacific Princess , navire de «La croisière s’amuse» Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.